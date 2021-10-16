Государство компенсирует украинцам часть затрат на орошение земли – Шмыгаль

“На этой неделе правительство утвердило порядок предоставления государственной поддержки товаропроизводителям, которые используют мелиорированные земли. Государство компенсирует 25% затрат тем агропроизводителям, которые установили или модернизировали системы орошения в своих хозяйствах”, – написал он.

Премьер рассчитывает, что “модернизация системы орошения земель в южных регионах Украины позволит увеличить их урожайность минимум в два раза”.

“Уже в этом году безвозвратная дотация для аграриев по соответствующей программе составит 50 млн грн”, – объяснил Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/439917817575427

Контекст:

1 июля в Украине открылся рынок земли. До 2023 года, согласно закону об обороте земель сельскохозяйственного назначения, землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.

По информации Шмыгаля, рынок земли принесет Украине $10 млрд инвестиций.

В сентябре министр аграрной политики Роман Лещенко говорил изданию “ГОРДОН”, что вся поддержка аграрного сектора в Украине составляет 4,5 млрд грн. Он отметил, что экспорт продовольствия обеспечивает половину валютных поступлений в страну – это поддерживает гривну и доходы украинцев.

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