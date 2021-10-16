 

Государство компенсирует украинцам часть затрат на орошение земли – Шмыгаль

16.10.2021, 19:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“На этой неделе правительство утвердило порядок предоставления государственной поддержки товаропроизводителям, которые используют мелиорированные земли. Государство компенсирует 25% затрат тем агропроизводителям, которые установили или модернизировали системы орошения в своих хозяйствах”, – написал он.

Премьер рассчитывает, что “модернизация системы орошения земель в южных регионах Украины позволит увеличить их урожайность минимум в два раза”.

“Уже в этом году безвозвратная дотация для аграриев по соответствующей программе составит 50 млн грн”, – объяснил Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/439917817575427

Контекст:

1 июля в Украине открылся рынок земли. До 2023 года, согласно закону об обороте земель сельскохозяйственного назначения, землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.

По информации Шмыгаля, рынок земли принесет Украине $10 млрд инвестиций.

В сентябре министр аграрной политики Роман Лещенко говорил изданию “ГОРДОН”, что вся поддержка аграрного сектора в Украине составляет 4,5 млрд грн. Он отметил, что экспорт продовольствия обеспечивает половину валютных поступлений в страну – это поддерживает гривну и доходы украинцев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.10 / “Какие две тысячи зрителей? Метро посещает полмиллиона”. Певица Полякова отреагировала на обвинения из-за концерта в Харькове

24.03 / В Украине отстранение от занятий не привитого по возрасту ребенка является законным – Верховный Суд

22.04 / Путин заявил Лукашенко о намерении обсудить «острые вопросы»

18.06 / “Светится счастьем”, “Какая же вы невероятная красавица”. Беременная Осадчая в откровенном наряде вызвала в сети фурор

11.07 / “Для целевых соцвыплат”. В Нацбанке рассказали о возможных вариантах использования электронной гривны

31.08 / В Тверской области убили кота-библиотекаря

17.11 / К концу этого года на грани голода могут оказаться еще 130 млн человек – ООН

10.08 / “Не кабинетный теоретик, а настоящий боевой офицер с большим опытом”. Зеленский представил главу военной разведки

15.10 / Эксперт рассказал, почему россияне не получили Нобелевскую премию по физике

26.12 / «Британский» штамм коронавируса обнаружили в Швеции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика