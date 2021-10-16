 

Пациент с ножом напал на соседей по палате в якутском наркодиспансере

16.10.2021, 19:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПациент наркологического диспансера в Якутске атаковал соседей по палате, погиб один человек, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Инцидент произошел в наркодиспансере. Один из пациентов напал с ножом на соседей. По предварительным данным, есть погибший и раненые», – сообщил собеседник ТАСС.

Следователи отправились на место происшествия, сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК Надежда Дворецкая РИА «Новости».

Между тем источник «Интерфакса» уточнил, что причиной нападения могло стать нестабильное психологическое состояние нападавшего. Сейчас он обезврежен и задержан.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.07 / Умер госпитализированный после конфликта на турбазе амурский министр

22.06 / СНБО на заседании 23 июня рассмотрит угрозу “индийского” штамма коронавируса – Радуцкий

20.10 / Космос уплотняется за пределами Солнечной системы

25.08 / Кучма назвал переговоры с Путиным самыми сложными за годы президентства

30.07 / Мнения: Мягкая сила должна быть еще и умной

25.01 / В Черкасской области найдены тела двух взрослых и ребенка, которые провалились под лед во время рыбалки

18.01 / Индия решила купить российские истребители МиГ-29 и Су-30МКИ

21.05 / “Мой мужчина может любить меня или умереть”. Могилевская в клипе отомстила возлюбленному за предательство. Видео

10.01 / Пакистан остался без света из-за аварии на тепловой электростанции

22.08 / В Украине установлен новый антирекорд по числу выявленных случаев COVID-19. Предыдущий превышен почти на 200

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика