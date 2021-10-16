Пациент с ножом напал на соседей по палате в якутском наркодиспансере

Пациент наркологического диспансера в Якутске атаковал соседей по палате, погиб один человек, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Инцидент произошел в наркодиспансере. Один из пациентов напал с ножом на соседей. По предварительным данным, есть погибший и раненые», – сообщил собеседник ТАСС.

Следователи отправились на место происшествия, сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК Надежда Дворецкая РИА «Новости».

Между тем источник «Интерфакса» уточнил, что причиной нападения могло стать нестабильное психологическое состояние нападавшего. Сейчас он обезврежен и задержан.