 

СК подтвердил гибель 18 человек в Екатеринбурге от отравления спиртом

16.10.2021, 19:20, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСообщения о гибели 18 человек в Екатеринбурге от употребления спирта с содержанием метанола подтвердили в региональном следственном управлении СК.

«По версии следствия, в период с 7 по 14 октября на территории Чкаловского района города Екатеринбурга несколькими лицами была сбыта гражданам спиртосодержащая жидкость (метиловый спирт), представляющая опасность для жизни и здоровья потребителей. В результате употребления внутрь указанной жидкости погибли 18 человек», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Уголовное дело возбуждено по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц», передает ТАСС.

Полицейские задержали двух подозреваемых в преступлении, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области совместно с коллегами из УМВД по городу Екатеринбургу по горячим следам установили и задержали двоих подозреваемых – местных жителей, 1978 и 1967 годов рождения», – сказал представитель ведомства.

В субботу координатор проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев сообщил, что в Екатеринбурге из-за отравления спиртом с содержанием метанола скончались 16 человек.



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