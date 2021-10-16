 

Москвичам пообещали последний всплеск тепла перед наступлением холодов

16.10.2021, 19:20, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЖителей Москвы ожидает потепление во второй половине предстоящей недели, перед которым выпадет первый снег.

«Это будет последний осенний всплеск тепла, <…> уже в воскресенье начнется очередное похолодание, которое уверенно опустит средний температурный фон», – говорится в сообщении на сайте центра «Фобос».

Показания термометра, как прогнозируется, будут колебаться в пределах от +8 до +13 градусов.

По словам специалистов, перед потеплением, согласно их данным, во вторник и среду Москву накроет волна холода, которая принесет первый снег.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, когда в Центральной РФ пойдет первый снег.



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