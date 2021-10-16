Москвичам пообещали последний всплеск тепла перед наступлением холодов

Жителей Москвы ожидает потепление во второй половине предстоящей недели, перед которым выпадет первый снег.

«Это будет последний осенний всплеск тепла, <…> уже в воскресенье начнется очередное похолодание, которое уверенно опустит средний температурный фон», – говорится в сообщении на сайте центра «Фобос».

Показания термометра, как прогнозируется, будут колебаться в пределах от +8 до +13 градусов.

По словам специалистов, перед потеплением, согласно их данным, во вторник и среду Москву накроет волна холода, которая принесет первый снег.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, когда в Центральной РФ пойдет первый снег.