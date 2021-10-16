Нельзя сочетать более 3 цветов: 5 модных мифов, которые безнадежно устарели

Каждая девушка хочет выглядеть просто фантастически и роскошно. Есть некоторые правила моды, которые нужно соблюдать, однако есть определенные каноны, которые уже безнадежно устарели. Есть некоторые модные мифы, от которых, по мнению знатоков стиля, уже можно отказаться. Вот некоторые такие мифы и каноны, которые можно больше не соблюдать.

Серебряные и золотые украшения несовместимы

То, что раньше считалось признаком безвкусицы, сегодня больше не является проблемой. Можно сочетать золотые и серебряные украшения и при этом выглядеть просто фантастически.

Однако при этом очень важно, чтобы украшения идеально подходили по стилю, а их цвет имеет второстепенное значение.

Нельзя сочетать больше, чем три цвета в одном наряде

Смешивание различных фактур, цветов и узоров превратилось из запрета в суперсовременный и модный тренд, который подходит не только для подиума, но и для повседневной носки. Стоит помнить о том, что чем смелее будут тона, тем лучше.

Наряды в стиле оверсайз могут носить только стройные девушки

Это наиболее неправдивый миф из мира моды. Одежда большого размера, то есть наряды, которые на один или два размера больше, подходит как стройным девушкам, так и невысоким женщинам с пышными формами.

Однако при этом важно соблюдать баланс объемного и облегающего, чтобы получился гармоничный образ. Например, очень хорошо смотрится объемное шерстяное пальто вместе с облегающим свитером и роскошными джинсами скинни.

Туфли на высоких каблуках помогут придать женственность

Этому мифу можно только возразить. Отлично смотрятся кроссовки, ботинки на платформе или высокие сапоги на плоской подошве.

Такая обувь помогает выглядеть настолько же женственно, как и в туфлях-лодочках или туфлях на высоком каблуке. При выборе обуви очень важно учитывать то, насколько комфортно вы себя чувствуете. Если грубые ботинки кажутся недостаточно женственными, то стоит сочетать их вместе с романтическим платьем с рюшами. Это идеальный вариант для создания романтичного образа.

Только сумки из натуральной кожи выглядят роскошно

Сумки, выполненные из искусственной кожи, теперь почти что не отличить от изделий из натуральной кожи. Экокожа не только более экологична, но и производится без страданий животных.

Известные дизайнерские бренды изготавливают высококачественные сумки из искусственных материалов, которые можно сочетать со своим любимым нарядом и при этом выглядеть просто восхитительно.