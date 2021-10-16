Эксперты назвали 4 простых способа предотвратить повышение холестерина

Многие системы организма начинают неправильно работать из-за высокого уровня холестерина. Эксперты назвали четыре простых способа предотвратить данное состояние, скорректировав рацион питания и образ жизни.

Первым способом названо употребление каш из цельного зерна. Особенно полезными они станут на завтрак, так как содержат много клетчатки. Пользу принесут блюда из ячменя, коричневого риса, а также хлеб из муки грубого помола. Это позволит улучшить кровообращение и повлиять на уровень холестерина.

Далее эксперты рекомендуют заменить бобами картофель. В них количество клетчатки значительно больше. Более того, блюда из картофеля могут повышать уровень холестерина, даже если клубни запеченные или отварные.

Четвертым способом оказалось избавление от стресса, который приводит к множеству проблем и последствий для здоровья. Такое состояние повышает артериальное давление, увеличивает уровень холестерина. Особо опасными окажутся ситуации, когда человек длительное время находится в состоянии стресса. Специалисты рекомендуют таким людям заниматься йогой или другими практиками, чтобы научиться избавляться от негатива.

В завершение рекомендуется вести активный образ жизни. Речь идет о регулярных прогулках на свежем воздухе. В данном случае укрепляются мышцы, улучшается работа всех систем организма, снижается риск сердечных недугов.

Источник: www.womanhit.ru