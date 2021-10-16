 

Мясников рассказал, от какого напитка лучше отказаться навсегда

16.10.2021, 18:58, Разное
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Доктор Александр Мясников в своей авторской программе на телеканале «Россия-1» пояснил о напитке, о которого лучше отказаться навсегда. Речь идет о сладких газировках.
По словам Мясникова, такие напитки вызывают диабет, онкологию и ожирение. Во многих странах такие товары отсутствуют в магазинах и заведениях общественного питания, которые располагаются рядом со школами.

Самым полезным для здоровья напитком считается обычная вода. Что касается ежедневной нормы ее употребления, то Мясников рекомендует выпивать от 0,5 до 1 литра. Дело в том, что известной нормой считается 1,5-2 литра в день, но мало кто учитывает жидкость, употребляемую с пищей, и ту, которая образуется в результате расщепления углеводов. В этом случае в организм попадает до 1 литра воды. Людям, страдающим гипертонией, стоит избегать чрезмерного потребления жидкости, так как это приведет к ряду проблем со здоровьем.

Полезными станут кофе и чай, если умеренно их употреблять. Первый напиток положительно отражается на работе печени, предотвращает риск инфаркта, подагры, так как богат множеством биологически активных веществ. Употребления зеленого чая способно предотвращать развитие в организме раковых клеток.

Третьим полезным напитком оказалось молоко – источник кальция. Что касается компотов и соков, то в них содержится большое количество сахара, что не принесет пользы организму.

Источник: smotrim.ru



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