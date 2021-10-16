“Роскосмос” дезориентировал МКС, включив двигатели пристыкованного блока станции

“При тестировании двигателей корабля “Союз МС-18″ произошло влияние работы двигателей на ориентацию МКС. В результате произошло временное изменение ориентации МКС. Она была оперативно восстановлена”, – говорится в сообщении.

При тестировании двигателей корабля #СоюзМС18 произошло влияние работы двигателей на ориентацию МКС. В результате произошло временное изменение ориентации МКС.

Она была оперативно восстановлена благодаря действиям персонала Главной оперативной группы управления РС МКС. pic.twitter.com/nhg0rxHTqx

— РОСКОСМОС (@roscosmos) October 15, 2021

Вследствие инцидента станция отклонилась от стандартной ориентации на 57%, сообщило “РИА Новости”. В первоначальное положение МКС вернули спустя полчаса, включив другие двигатели российского сегмента.

Угрозы для экипажа не было, отмечает агентство.

На космическом корабле “Союз МС-18” на Землю “Роскосмос” планирует вернуть 17 октября участников съемочной группы фильма “Вызов” – кинорежиссера Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд. С ними также полетит российский космонавт Олег Новицкий.

Дезориентация МКС произошла при тестировании двигателей “Союз МС-18” перед полетом на Землю.

Контекст:

Пересильд, Шипенко и профессиональный космонавт Антон Шкаплеров прибыли на МКС 5 октября. С ними международный экипаж станции увеличился до 10 человек.

Международная космическая станция – это пилотируемая орбитальная станция, которая используется как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте принимают участие пять космических агентств: NASA, “Роскосмос”, Европейское космическое агентство, Японское агентство аэрокосмических исследований и Канадское космическое агентство. МКС была собрана на орбите Земли в 1998–2000 годах. 2 ноября 2000 года на станцию отправилась первая экспедиция.

В 2014 году страны – участницы программы договорились эксплуатировать станцию до 2024 года, но в “Роскосмосе” говорили, что ее ресурса хватит на четыре дополнительных года.

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