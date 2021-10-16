 

В российском Екатеринбурге 16 человек отравились алкоголем и погибли

16.10.2021, 18:38, Новости дня
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Предпринимателя, который реализовывал спирт на розлив на Ботаническом рынке города на улице Патриса Лумумбы, задержали. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области заявили агентству, что информацию о случившемся уточнят. В региональном управлении минздрава РФ также не владеют информацией о происшествии.

По словам Чукреева, смерти людей фиксировались в течение последних нескольких дней, начиная с понедельника.

Сотрудники полиции провели необходимые мероприятия и выявили две точки, которые торговали спиртом, пишет “Интерфакс”. Местное издание E1.ru со ссылкой на Чукреева утверждает, что на рынке прошла “масштабная операция силовиков”. По словам Чукреева, канал поставки суррогатного алкоголя не установили.

Контекст:

В начале октября в Оренбургской области от отравления некачественным алкоголем погибли 34 человека. Правоохранители сообщали, что нелегальное производство и сбыт “опасной спиртосодержащей продукции” организовал 29-летний житель города. В Орске на территории торгово-закупочной базы нашли 11 бочек объемом 200 литров с суррогатным алкоголем.

По данным регионального правительства, в организме пострадавших и умерших нашли метанол, в некоторых случаях его концентрация превышала смертельную дозу в три – пять раз. В рамках расследования задержали 10 человек, шесть из них арестовали, писал “Интерфакс”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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