 

“Легализация аннексии”. Чубаров объяснил, зачем Россия проводит перепись населения в оккупированном ей Крыму

16.10.2021, 18:38, Новости дня
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“Задача, которую поставили перед собой российские оккупанты, – направлена на легализацию попыток аннексии Крыма, попыток, которые длятся более семи лет. Крым оккупирован, и РФ пытается аннексировать эту территорию. Незаконная перепись – одно из многих действий, опираясь на которые Российская Федерация пытается убедить международное сообщество в том, что Крым, мол, является территорией России, и никакие иные требования, ожидания, подходы тут неуместны, как любят говорить сегодняшние российские политики, включая их президента [Владимира] Путина”, – сказал он.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа напомнил, что включение Крымского полуострова в состав РФ “абсолютно незаконно” и “абсолютно не признается всем международным сообществом”.

“Кроме того, проведение незаконной переписи, разумеется, преследует цель размытия государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом”, – считает Чубаров.

По его словам, за время оккупации на территорию украинского Крыма незаконно переселилось около 1 млн граждан России.

“Такое искусственное, целенаправленное, задуманное замещение населения страной-оккупантом на оккупированной ей территории является видом международного преступления, и России рано или поздно придется отвечать и за это преступление”, – подчеркнул Чубаров.

https://www.facebook.com/dogrujol/videos/270715161618430/

Контекст:

Россия аннексировала Крым после силовой блокады военных частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Перепись населения оккупированного Крыма Россия начала 15 октября. Действия страны-оккупанта осудили в Украине и Европейском союзе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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