 

РАН: регулярная отправка стикеров развивает феноменальные коммуникативные способности

16.10.2021, 18:31, Разное
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Лингвисты РАН обнаружили важную роль использования стикеров и смайлов в переписке в формировании языковой и коммуникативной компетенции.

«Стикеры — не просто изображения: в форме картинки находится настоящая человеческая эмоция. В процессе общения стикерами у людей формируются уникальные коммуникативные навыки, развивается эмоциональный и ассоциативный комплекс, снимается внутрипсихическое напряжение. Кроме того, общение с помощью стикеров способствует более близкому эмоциональному сближению людей. Стикеры всегда нравятся отправителю, и вне всякого сомнения, абсолютно всем получателям. Чем чаще их используют, тем выраженнее положительное воздействие», — считает исследователь института языка РАН Евгений Васильев.

Уникальные навыки формируются у всех общающихся, а не только у отправляющих стикеры.

В подтверждение этого факта учёные предоставили результаты эксперимента, в котором было необходимо определить эмоциональное состояние человека, отославшего стикер. Из 1377 участников исследования все без исключения испытуемые смогли дать правильный ответ, в том числе даже полностью неграмотные иностранцы. Следовательно, с помощью стикеров и смайлов можно с высокой точностью как передавать, так и узнавать эмоциональное состояние человека без какого-либо знания языка.

Тем не менее, некоторые участники исследования спустя некоторое время начали резко негативно реагировать на получение сообщений, содержащих стикеры. Предположительно, с помощью стикеров могут скрытно передаваться отрицательные эмоции. В данный момент учёные занимаются более детальным исследованием этого феномена. На дальнейшие исследования и создание новых стикеров выделены гранты.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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