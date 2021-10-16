Путин подарил часы первому вице-президенту РФС Симоняну на 95-летие

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян получил на 95 день рождения в подарок от президента РФ Владимира Путина часы.

«Уже выразил благодарность (Валерию) Карпину, дело за «Спартаком». Надо ждать победы и хорошей, качественной игры, чтобы не только мы сами, но и игроки получили удовольствие. С днем рождения поздравили президенты ФИФА и УЕФА. Путин подарил часы, было приятно получить столько поздравлений. Осталось идти дальше», – цитирует Симоняна РИА «Новости».

Симонян – это олимпийский чемпион 1956 года в составе СССР, четырехкратный чемпион и двукратный обладатель Кубка СССР в составе московского «Спартака», лучший бомбардир за историю клуба.

За достижения в футболе его он удостоен орденов Международного олимпийского комитета (МОК) и ФИФА, орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, почетного звания «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации».