 

Путин подарил часы первому вице-президенту РФС Симоняну на 95-летие

16.10.2021, 18:26, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПервый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян получил на 95 день рождения в подарок от президента РФ Владимира Путина часы.

«Уже выразил благодарность (Валерию) Карпину, дело за «Спартаком». Надо ждать победы и хорошей, качественной игры, чтобы не только мы сами, но и игроки получили удовольствие. С днем рождения поздравили президенты ФИФА и УЕФА. Путин подарил часы, было приятно получить столько поздравлений. Осталось идти дальше», – цитирует Симоняна РИА «Новости».

Симонян – это олимпийский чемпион 1956 года в составе СССР, четырехкратный чемпион и двукратный обладатель Кубка СССР в составе московского «Спартака», лучший бомбардир за историю клуба.

За достижения в футболе его он удостоен орденов Международного олимпийского комитета (МОК) и ФИФА, орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, почетного звания «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации».



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