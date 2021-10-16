Макрон назвал непростительными действия властей по подавлению протеста в Париже в 1961 году

Действия французской полиции при подавлении протеста выходцев из Алжира в октябре 1961 года были непростительными, сообщил французский президент Эммануэль Макрон.

Полиция в Париже 17 октября 1951 года подавила мирную 30-тысячную демонстрацию Французской Федерации Национального фронта освобождения Алжира (FLN) против войны в Алжире, погибли десятки демонстрантов, их тела сбросили в Сену.

Макрон заявил, что «преступления, совершенные той ночью под руководством (главы полиции – прим. ВЗГЛЯД) Мориса Папона, непростительны для Республики», передает РИА «Новости».

«Франция ясно смотрит на всю свою историю и осознает свою ответственность. Этим она в первую очередь обязана самой себе, всем тем, кому алжирская война и ее преступления, совершенные со всех сторон, нанесли ущерб», – заявили в Елисейском дворце.

Точное число жертв трагедии неизвестно, в 1998 году власти страны заявляло о 40 погибших. По независимым оценкам, во время разгона демонстрации погибло не менее 200 человек.