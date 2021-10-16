 

Толстой объяснил недоверие людей к вакцине от COVID

16.10.2021, 18:26, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГосударство проиграло информационную кампанию по борьбе с коронавирусом, считает депутат Государственной думы Петр Толстой.

«Пора сказать прямо: информационную кампанию по борьбе с коронавирусом и объяснению людям необходимости вакцинации государство проиграло. Это факт: у людей нет доверия к вакцине, на вопросы о том, почему бывают осложнения, почему вакцинированные все равно могут заболеть, никто не отвечает», – написал Толстой в своем Telegram-канале.

По его мнению, ученые и эксперты не смогли проявить себя в этом направлении, а подход «мы сказали, а вы делайте» тут не работает.

«Нужно объяснять людям, приводить доводы, а не пытаться заставить их просто поверить на слово. Только так мы сможем переломить недоверие граждан. А врачам, ежеминутно спасающим жизни, я могу выразить только безмерную благодарность. Их труд неоценим», – заключил политик.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо наращивать темпы вакцинации против COVID-19.

Завкафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров отмечал, что через месяц число россиян, заразившихся коронавирусом, может превысить один млн человек.



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