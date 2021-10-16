Диетолог Соломатина рассказала об опасности частого употребления креветок

Блюдами из креветок не стоит сильно увлекаться, хотя они и богаты белком, полезными жирами и антиоксидантом стаксантином. Об опасности частого употребления этих морепродуктов пояснила врач и диетолог Елена Соломатина.

Дело в том, что продающиеся в магазинах креветки могут содержать соли тяжелых металлов. Они накапливаются на протяжении жизни ракообразных. Также в них много холестерина, а случи неоднократной заморозки и разморозки могут быть чреваты отравлением.

Соломатина предупредила, что лучше выбросить креветки с зеленоватым оттенком или же с темными пятнами, так как они представляют опасность для здоровья. Следует внимательно осматривать товар в магазине и не выбирать «взъерошенные» креветки, у которых тело отходит от панциря. Если же в области головы имеется бордовое пятно, то это не опасно, так как такой оттенок ракообразным придает икра.

Источник: www.mk.ru