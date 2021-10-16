 

Диетолог Соломатина рассказала об опасности частого употребления креветок

16.10.2021, 18:04, Разное
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Блюдами из креветок не стоит сильно увлекаться, хотя они и богаты белком, полезными жирами и антиоксидантом стаксантином. Об опасности частого употребления этих морепродуктов пояснила врач и диетолог Елена Соломатина.
Дело в том, что продающиеся в магазинах креветки могут содержать соли тяжелых металлов. Они накапливаются на протяжении жизни ракообразных. Также в них много холестерина, а случи неоднократной заморозки и разморозки могут быть чреваты отравлением.

Соломатина предупредила, что лучше выбросить креветки с зеленоватым оттенком или же с темными пятнами, так как они представляют опасность для здоровья. Следует внимательно осматривать товар в магазине и не выбирать «взъерошенные» креветки, у которых тело отходит от панциря. Если же в области головы имеется бордовое пятно, то это не опасно, так как такой оттенок ракообразным придает икра.

Источник: www.mk.ru



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