В России рекордный прирост больных COVID-19, за сутки впервые скончалось более 1000 инфицированных

РБК отмечает, что это новый рекорд и смертности за сутки, и числа новых случаев COVID-19 за 24 часа. В России максимальные показатели обоих параметров с начала эпидемии фиксировались и накануне – 32 196 новых случаев болезни и 999 смертей.

В пятницу больше всего смертей среди инфицированных зарегистрировали в Москве (72) и Санкт-Петербурге (67).

Всего с начала эпидемии умерло от этой болезни 222 315 россиян, зафиксировано более 7,9 млн инфицирований коронавирусом.

По официальной информации, активно COVID-19 болеет 976 тыс. россиян.

В статистику по стране в РФ включают показатели с оккупированного украинского полуострова Крым.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Россия, согласно данным ВОЗ, находится на пятом месте в мире по количеству случаев COVID-19. Больше только в США, Индии, Бразилии и Великобритании.

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