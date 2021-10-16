В Польше в ДТП погибла украинка

Украинка ехала в качестве пассажира в легковом автомобиле Nissan, которым управлял 31-летний гражданин Украины.

По словам представителя правоохранителей Анеты Берестецкой, машина “по непонятным причинам” пересекла разделительную полосу и въехала в кювет, после чего перевернулась.

Украинка скончалась, несмотря на реанимационные мероприятия.

В полиции рассказали, что погибшая была одной из пассажиров, другие “серьезно не пострадали”.

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