 

В Польше в ДТП погибла украинка

16.10.2021, 17:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украинка ехала в качестве пассажира в легковом автомобиле Nissan, которым управлял 31-летний гражданин Украины.

По словам представителя правоохранителей Анеты Берестецкой, машина “по непонятным причинам” пересекла разделительную полосу и въехала в кювет, после чего перевернулась.

Украинка скончалась, несмотря на реанимационные мероприятия.

В полиции рассказали, что погибшая была одной из пассажиров, другие “серьезно не пострадали”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.09 / Москва обратила внимание на «антироссийские спекуляции» после выборов в Черногории

05.08 / Катастрофа MH17. РФ получила уведомление от ЕСПЧ об иске Нидерландов

12.11 / Москалькова выразила надежду на амнистию Бута и Ярошенко в США

05.07 / Вратарь ЦСКА Акинфеев провел 453-й матч в премьер-лиге

13.07 / Дебоширы напали на заступившегося за девушку пассажира автобуса в Мытищах

13.12 / Тихановская и Алексиевич в Берлине обсудили, “как помочь людям в Беларуси”

26.11 / Врач показал, что видит умирающий от коронавируса в последние минуты жизни

30.03 / Названы преимущества РФ в случае конфликта с НАТО

24.11 / Жителя Кубани оправдали в убийстве девочки

26.06 / В Украине уменьшилось число смертей за сутки среди пациентов с COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика