В Польше в ДТП погибла украинка
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Украинка ехала в качестве пассажира в легковом автомобиле Nissan, которым управлял 31-летний гражданин Украины.
По словам представителя правоохранителей Анеты Берестецкой, машина “по непонятным причинам” пересекла разделительную полосу и въехала в кювет, после чего перевернулась.
Украинка скончалась, несмотря на реанимационные мероприятия.
В полиции рассказали, что погибшая была одной из пассажиров, другие “серьезно не пострадали”.
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