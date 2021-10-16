 

В Японии могут запретить вакцину Moderna для мужчин до 30 лет. Врачи утверждают, что она вызывает воспаление сердечной мышцы

16.10.2021, 17:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Их будут прививать вакциной Pfizer. Рекомендации минздрав ввел после увеличения числа сообщений о редких сердечных заболеваниях, возникающих после второй дозы препарата.

Япония пошла на такой шаг вслед за Финляндией, Швецией, Данией и Норвегией. Исследовали Агентства общественного здравоохранения Швеции обнаружили повышенный риск воспаления сердечной мышцы или перикарда среди мужчин до 30 лет, привившихся Moderna.

Национальный центр глобального здравоохранения и медицины Японии провел свое исследование и выявил 834 случая миокардита и связанных с ним симптомов у 1 млн мужчин в возрасте от 15 до 40 лет. У женщин в этой возрастной группе такие случаи отсутствовали.

Профессор университета Китасато Тецуо Накаяма высказал другую точку зрения. По его словам, риск миокардита у людей, привившихся препаратом Moderna, намного ниже, поэтому стоит прекращать ее использование. По его словам, если комиссия минздрава решит рекомендовать уколы Pfizer для мужчин до 30 лет, они все равно смогут сделать укол Moderna на свой страх и риск.

Контекст:

Вакцина Spikevax от Moderna входит в список COVID-вакцин, одобренных ВОЗ. Результаты испытаний этой вакцины сперва показали эффективность 94,1%, но в апреле компания снизила ее эффективность до 90%.

Результаты исследования американской медицинской сети Vision показали, что вакцина Moderna эффективнее против COVID-штамма “Дельта”, чем Pfizer и Johnson & Johnson.

Кроме того, исследование Центров по контролю и профилактике заболеваний США показало, что Moderna наиболее эффективна от госпитализации при COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.08 / Ребенка-аутиста не пропустили в аквапарк в Волжском

04.08 / Россия решила не направлять наблюдателей на выборы в Белоруссию

20.08 / Ученые объяснили происхождение полос зебры

09.05 / Получены новые данные о ядре Сатурна

12.10 / Знакомые рассказали о мальчике, спасшем запертую на полгода в шкафу сестру

17.09 / Президент Польши узнал о несостоявшейся встрече с Меркель из СМИ

08.05 / Полицейский напал на оператора Ruptly в ходе беспорядков в Иерусалиме

03.09 / Times – индийский Сталин категорически протестует против культа личности

26.01 / В работе Facebook, Instagram и WhatsApp зафиксирован сбой

09.07 / Independent – лондонская полиция извинилась перед темнокожей спортсменкой — после того, как выволокла её из машины и заковала в наручники

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика