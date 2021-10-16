В Японии могут запретить вакцину Moderna для мужчин до 30 лет. Врачи утверждают, что она вызывает воспаление сердечной мышцы

Их будут прививать вакциной Pfizer. Рекомендации минздрав ввел после увеличения числа сообщений о редких сердечных заболеваниях, возникающих после второй дозы препарата.

Япония пошла на такой шаг вслед за Финляндией, Швецией, Данией и Норвегией. Исследовали Агентства общественного здравоохранения Швеции обнаружили повышенный риск воспаления сердечной мышцы или перикарда среди мужчин до 30 лет, привившихся Moderna.

Национальный центр глобального здравоохранения и медицины Японии провел свое исследование и выявил 834 случая миокардита и связанных с ним симптомов у 1 млн мужчин в возрасте от 15 до 40 лет. У женщин в этой возрастной группе такие случаи отсутствовали.

Профессор университета Китасато Тецуо Накаяма высказал другую точку зрения. По его словам, риск миокардита у людей, привившихся препаратом Moderna, намного ниже, поэтому стоит прекращать ее использование. По его словам, если комиссия минздрава решит рекомендовать уколы Pfizer для мужчин до 30 лет, они все равно смогут сделать укол Moderna на свой страх и риск.

Контекст:

Вакцина Spikevax от Moderna входит в список COVID-вакцин, одобренных ВОЗ. Результаты испытаний этой вакцины сперва показали эффективность 94,1%, но в апреле компания снизила ее эффективность до 90%.

Результаты исследования американской медицинской сети Vision показали, что вакцина Moderna эффективнее против COVID-штамма “Дельта”, чем Pfizer и Johnson & Johnson.

Кроме того, исследование Центров по контролю и профилактике заболеваний США показало, что Moderna наиболее эффективна от госпитализации при COVID-19.

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