«У нас тут труп за трупом….»

Репортаж из Оренбургской области, где суррогатный алкоголь убивает честных трудяг.

7 октября стало известно о массовом отравлении суррогатным алкоголем на востоке Оренбургской области. Сначала местные власти сообщали о 10 погибших жителях региона, но число отравлений продолжило расти. На момент публикации этого текста число погибших достигло 35 (последняя смерть была зафиксирована 13 октября), случаи отравлений были выявлены в шести населенных пунктах Восточного Оренбуржья. В крови погибших был обнаружен метанол. Водку, которую они купили в небольших магазинах из-под прилавка и с рук у знакомых распространителей, подпольно разливали в городе Орске — оперативники обнаружили там склад с суррогатным алкоголем и бочки с метиловым спиртом. Следователи возбудили 14 уголовных дел по факту массового отравления, задержаны уже 15 человек.

Корреспондент «Новой» отправился на восток Оренбургской области, чтобы выяснить, как регион подсел на суррогат и почему такое будет повторяться и повторяться.

1

Село Крыловка с населением 1321 человек административно относится к Орску, хоть и расположено на расстоянии больше 30 километров от города. 44-летняя жительница села Галина Насонова, мать пятерых детей и трудяга, работала в одном из здешних фермерских хозяйств. Точнее, в фермерское хозяйство Галина нанималась во время уборки урожая, когда рук не хватало, а после возвращалась сортировать вторсырье в орскую компанию «Чистый город». Там Галина за каждую отработанную смену получала 500 рублей «в конверте» (работала она без договора), а в фермерском хозяйстве — от 700 до 1000 рублей. Поэтому осенью она шла работать в поле.

Многоквартирный дом в Крыловке. Фото: Михаил Кузнецов / для «Новой»

7 октября Насонова работала на уборке моркови. Вместе с ней морковь убирала жительница Крыловки Виолетта Кулипанова, которая позвала Галину после смены в гости — на бешбармак. К Кулипановым Насонова пришла в восемь вечера — с бутылкой водки, которую она купила в продуктовом магазине неподалеку от своего дома. Вероятно, просто чтоб не идти с пустыми руками. На водке была этикетка несуществующей торговой марки «Родники Сибири», акциза не было, но Галину это не смутило. В Крыловке три продуктовых магазина, лицензии на продажу крепкого алкоголя нет ни у одного из них, но, по утверждениям сельчан, два магазина всегда продавали водку из-под полы — в пластиковых бутылках без этикеток и в стеклянных бутылках с этикетками вроде «Родников Сибири». И многие местные, Галина в том числе, эту водку брали: во-первых, дешево (например, водка в пластиковой бутылке стоила всего 120 рублей за пол-литра, это в два раза меньше минимальной розничной цены на водку), а во-вторых, за «лицензионной» водкой надо было ехать в город. О происхождении этой водки мало кто задумывался, ведь никто в Крыловке от нее никогда не умирал, максимум — голова болела.

Вместе с Галиной и Виолеттой водку пил муж Кулипановой Бесимбай Кулипанов. Застолье вышло недолгим: поели, выпили бутылку на троих и в десять часов вечера Насонова вернулась к себе домой. Это не поведение алкоголиков. Это типичный вечер трудового дня российской глубинки, где другой отрады, кроме бешбармака у друзей под 50 грамм, народ просто не знает.

8 октября Насонову и Кулипановых увезли в больницу с признаками отравления метанолом. Кулипановых удалось спасти, Насонову — нет, она скончалась в тот же день.

У Галины Насоновой остались трое несовершеннолетних детей — сыновья 14 и 15 лет и 17-летняя дочь — и двое совершеннолетних сыновей, старшему из которых всего 21 год.

Галина Насонова. Фото из соцсетей

Историю гибели Галины Насоновой мне рассказывает Виктор Мартынов, руководитель администрации села. Мы ездим с ним, 57-летним невысоким лысым энергичным мужчиной, в его недорогой серой иномарке по Крыловке — развозим местным листовки, предупреждающие об опасности «приобретения и употребления спиртосодержащей и алкогольной продукции в бутылках с признаками контрафактности» и рассказывающие про то, как должна выглядеть акцизная марка. Еще 8 октября, на следующий день после первых отравлений, Мартынов вместе с сотрудниками сельской администрации, «выполняя указание губернатора», успел раздать такие листовки «почти всем жителям» («Пешком обходили людей, на столбах развешивали, на магазинах, в группы во «ВКонтакте» закидывали»), но несколько адресов «остались незакрытыми», и Мартынов решил их закрыть сейчас: «Все, конечно, и так в курсе. Но вдруг обидятся — скажут: «Всех посетили, а меня нет». Рассказывая о Галине Насоновой, Мартынов понижает голос.

— То, что произошло, — это трагедия, — говорит он. — Она — мама-одиночка, с мужем в разводе.

Одинокая женщина, конечно, не может быть совсем благополучной — выпивала она, но не так, чтобы прям сильно.

Детки у нее всегда ухоженные ходили, накормленные, чистенькие, обутые. Муж ей помогал, сама она несколько раз писала в Комплексный центр социального обслуживания населения города Орска заявление на матпомощь, в прошлом году ей выделяли средства на приобретение поросят.

С виду Крыловка — типичное российское село, каких тысячи. Церковь, детсад на 90 мест (по словам Мартынова, детсад «не заполнен даже наполовину»: «Никто не хочет рожать»), школа, почта и памятник воинам-односельчанам. В степи (Орск и близлежащие районы расположены практически в центре Евразийской степи, до границы с Казахстаном меньше 30 километров), за домами, под высоким серо-голубым небом пасутся коровы, за гнилыми деревянными и новыми, из профлиста, заборами чернеют огороды. На балконах немногочисленных серых двухэтажных панелек с обшарпанными стенами сушится разноцветное белье. Низенькие деревянные домики с почерневшими крышами порой кажутся заброшенными — а потом раз, и выходит из калитки старик в тюбетейке, закуривает сигарету и, прищурившись, глядит на мужиков, бесцельно курсирующих с мрачными лицами по Крыловке на велосипедах. На дорогах лежит старый, но еще живой асфальт. Выбеленное здание местного клуба с триколором на крыше посреди этой серости слепит глаза своей белизной и как бы намекает на славное прошлое Крыловки — на те времена, когда здесь был совхоз, училище, в школе — 400 учеников, а не 100, и у всех сельчан была работа.

«Безработица» — именно ее сельчане считают главной причиной отравлений суррогатом в Оренбуржье, в селах, похожих на Крыловку.

Анатолий Трункин. Фото: Михаил Кузнецов / для «Новой»

— Умирают-то не алкаши, умирают нормальные люди, — объясняет 62-летний житель Крыловки Анатолий Трункин, принимая из рук Мартынова листовку. Глубокие морщины вокруг прищуренных глаз, оранжевая спецовка, старенькая вязаная шапка с застрявшими между ворсом веточками — мы застаем Трункина во время работы, он ломает свой старый сарай, чтобы потом построить новый. — Алкаши у нас все в 90-х еще поумирали. Ну, устали люди целый день пахать за копейки — почему бы не выпить вечером, после бани, например. Водку берут по дешевке. А куда денешься? Эта женщина, которая умерла, она сейчас работала каждый день. Ну, отработала, заплатили ей 700 рублей, взяла она бутылочку посидеть — всё, тут ничего такого нет, так все живут. Перебиваются разовыми заработками у фермеров. Заработали где-то что-то — выпили. Потому что работы тут нет. Я был главным энергетиком совхоза, совхоз развалили, и мне пришлось в Орск ездить работать. 18 лет работал охранником. И все отсюда едут в город: кто в Орск, кто в Москву, кто в Питер, кто на вахту на север.

— Безработица — вот основная причина, — говорит 69-летний пенсионер Анатолий Жидов, протягивая мне руку в мазуте. Завидев машину Мартынова, он выходит вместе с женой, Светланой Ивановной, из калитки и зовет нас в свой двор, заставленный покосившимися шкафами с инструментами, деталями от машин и проводами. — Я работал в совхозе мотористом, попробуй выпить — прогул поставят. Сейчас если бы была работа, то люди бы подумали, что им утром выходить, не стали бы пить. В русскую рулетку играют.

Хорошо, что я 20 лет как бросил пить из-за печенки. А так бы тоже сдох.

Анатолий и Светлана Жидовы. Фото: Михаил Кузнецов / для «Новой»

2

Село Акжарское Ясненского городского округа, расположенное в 48 километрах от Крыловки, стало одним из самых крупных очагов отравлений. От суррогатного алкоголя здесь погибло восемь человек, в том числе семья — муж и жена, у которых осталось пятеро маленьких детей.

На въезде в Акжарское меня встречает ржавая железная стела с годом основания села — 1929 — и две коровы, которые бродят вдоль гигантского солончака по правую сторону от дороги, слизывая соль с его поверхности.

Главная достопримечательность села — выкрашенный серой краской памятник воинам-землякам с красной звездой наверху. Напротив памятника стоит прислоненный к забору выцветший баннер «С юбилеем, родное село», который почему-то так и не убрали с 2019 года. Низенькие домики, деревянные заборы и лежащие за ними ржавые бороны, три бродячих собаки, несколько заброшек без окон и новая желтая двухэтажная школа на 90 мест, из которых занято лишь 36, — вот, пожалуй, и всё Акжарское.

Село словно пребывает в анабиозе. Лишь изредка по центральной улице проедет какая-нибудь машина или пройдут дети со школьными ранцами за спиной. И снова тишина.

Стела на въезде в село Акжарское. Фото: Михаил Кузнецов / для «Новой».

— Вот так, вымирает село, — говорит 66-летняя местная жительница Наталья Филипповна, приглашая меня к себе во двор, в беседку, увитую пожухлыми цветами.

Я увидел Наталью Филипповну с улицы и попросил рассказать о жизни в селе. Узнав, что я «журналист из Москвы», она зашла домой, накрасила губы, надела алую куртку и пригласила меня в беседку. — Раньше все бегали, работали. Механизаторы ездили, все было такое зеленое. А сейчас совхозов нет, дотаций нет, тут одни пенсионеры почти остались. Школу большую построили, а люди уезжают. У меня внук в этом году окончил школу. Поступил в Орский нефтяной техникум. Химии у нас не было, черчения не было, потому что преподавателей нет. Как он окончил — я не знаю. И дети вот ходят в эту школу — у нас есть хутор рядом, в котором вообще освещения нет, представляете, дети утром зимой, вот такие крохи, ползут в эту школу с фонариками на лбу. Чтобы молодежь как-то занять, клуб у нас есть. Моя соседка там работает. Придет с работы и трясется: продрогла. Там электрическое отопление, но его не разрешают включать — много денег мотает. Кто в этот клуб будет ходить? Автобус раньше ходил, а сейчас перестал — теперь ни в больницу, никуда не уехать, ладно хоть фельдшерский пункт тут до сих пор есть. Вот из-за этого и пьют у нас. Но я отсюда не хочу уезжать, мне тут нравится жить.

И к Путину я хорошо отношусь, он просто не в каждую щель может залезть, — внезапно резюмирует пенсионерка.

Наталья Филипповна. Фото: Михаил Кузнецов / для «Новой»

Первые случаи отравления суррогатным алкоголем в селе произошли 6 октября. До этого никаких отравлений тут никогда не было, хотя местные, как и жители Крыловки, на протяжении многих лет покупали нелицензионную водку (лицензионной в селе просто не водится — у единственного сельского магазина лицензии на продажу крепкого алкоголя нет). Покупали на дому у своих же односельчан.

— 6-го числа мне позвонил Мурат (отец пятерых детей, отравившийся суррогатом. — А.Р.), сказал, что его жене Айслу плохо, — рассказывает сельский фельдшер Елена Клецкая, 50-летняя гражданка с проседью на висках. — Они сделали ремонт, купили мебель и решили 5 октября обмыть. Проснулись — с утра плохо. Подумали, что с похмелья. Он ее еще и похмелил этой водкой. Мы ее увезли в больницу в Ясный. У Мурата стресс — он берет и еще выпивает этой водки, сначала же было непонятно, что жена водкой отравилась, я вообще думала, что инсульт. Оба умерли. У них пятеро детей осталось — 10 лет старшему ребенку. И потом у нас труп за трупом. Одного камазиста я прямо из КамАЗа забирала — его коллеги позвонили, я пришла, а он лежит на коробке передач, рядом пузырек валяется. Что меня поражает: уже все село знало про отравления и все равно некоторые умудрились выпить. В общем, на той неделе жило в селе 320 человек, а сейчас 307 осталось: восемь умерло, пятерых детей забрали.

Фельдшер села Акжарское Елена Клецкая. Фото: Михаил Кузнецов / для «Новой»

Жители села уверены, что все погибшие покупали водку в одной точке — у Анны и Ильдара Суншалиновых, пожилой пары, живущей на окраине села. Пока я иду до их дома, представляю, что увижу сейчас кирпичный коттедж с коваными воротами и большим гаражом (все-таки дельцы, водкой торгуют!). Но их дом оказывается совсем не таким: «дельцы» живут в старом маленьком кирпичном доме с гнилым деревянным забором, возле которого валяются какие-то покрышки, по двору ходят гуси. Даже «тарелки» у них нет — только ржавая антенна торчит из шиферной крыши.

— Хозяев нет, меня попросили присмотреть за гусями! — говорит мне худая гражданка в цветастом халате и галошах, вглядываясь в мое лицо. Узнав, что я журналист, просит поговорить с ее мужем — и сама бежит в дом, расположенный напротив дома Суншалиновых, чтобы позвать его.

— Я родной брат Ильдара, — говорит гражданин в камуфляжной фуражке и в трико, заправленном в носки, садясь на лавку возле своего сарая и закуривая сигарету. У него широкое рябое лицо и неподвижные массивные брови. Для газеты он представляться отказывается. — Брата сейчас задержали, его жена лежит в больнице — у нее давление поднялось, гипертония. На него все смерти повесили, хотя у нас тут как минимум четыре такие точки и четыре человека [погибших в результате отравления суррогатом] не у него брали. Почему остальных прикрывают? Наверное, им так проще, чтоб не расследовать. Ему сейчас шьют такую статью, как будто и изготовители, и распространители все связаны между собой, хотят групповую повесить. Дело резонансное — им нужны ордена, медали. Но он только покупал на продажу где-то — пусть его накажут за сбыт. Посмотрите, как он живет: он работает в Ясном охранником, потом приезжает — идет к фермеру и на уборке урожая работает. Обычный 60-летний работящий мужик. Он же не чтоб нажиться продавал. Я его не оправдываю, я вообще с ним поругался, не скажу почему, и последний год с ним не общался.

Частный дом в селе Акжарское. Фото: Михаил Кузнецов / для «Новой»

Внезапно разговор сворачивает в другую сторону.

— Тут нет будущего, — вздыхает мой собеседник. — Коронавирус начал нас валить — человек шесть-семь уже умерло. Тут еще эта трагедия. Работы нет, мужикам делать нечего. Скотину тяжело держать, да даже птицу — не знаешь, как накормить. Мешок корма фермер у нас продает за 700 рублей. Откуда у людей такие деньги? Я 40 лет отработал, я ветеран труда, у меня 12 тысяч пенсия. 300 рублей за ветеранство дают мне. Еще 500 рублей за коммунальные услуги возвращают — три тысячи за коммуналку платим, 500 мне возвращают. Люди все в кредитах. Чтобы что-то купить, надо взять кредит, потому что так денег не соберешь. Такое ощущение, что нас выживают отсюда, чтобы эту территорию освободить. Только кому она нужна? На нас, можно сказать, плюнули. Мы — отработанный материал.

3

Если Крыловка и Акжарское выглядят как типичные российские села, то Орск — как типичный провинциальный промышленный город. Выцветшие двухэтажные сталинки, многокилометровые бетонные стены, огораживающие когда-то процветавшие заводы, Дворец пионеров, бронзовый Ленин на Комсомольской площади, указывающий потомкам рукой путь в светлое будущее, старые трамваи и даже «Магнит», уверенно расположившийся в ДК Машиностроителей, монументальном здании с колоннами и огромной хрустальной люстрой под потолком супермаркета, — все здесь напоминает о недавнем прошлом. Только реклама ломбардов и контор по списанию долгов с жителей (регион сильно закредитован, согласно статистике, почти 29% доходов жителей области уходит на оплату кредитов), налепленная прямо на спинки лавочек на центральной улице города — проспекте Ленина, — возвращает в настоящее.

Вид на Орск из окон городской администрации. Фото: Михаил Кузнецов / для «Новой»

И местные, когда просишь их рассказать об Орске, рассказывают о прошлом: «Был у нас огромный Южно-Уральский никелевый комбинат (доля комбината в мировом производстве никеля составляла более 1%. — А.Р.) — закрылся, руководство выдавливало из него все соки, в модернизацию не вкладывалось. Был у нас «Южуралмашзавод» — предприятие остановлено, выставлено на торги, никто не покупает. Был у нас мясокомбинат — в 30-е годы строили, привозили сюда специально инженеров из США, суперсовременное предприятие построили. Он до 1/3 потребностей советской армии в тушенке закрывал. От комбината остался мясоконсервный цешок, всех поувольняли». Несмотря на то что за последние годы многие крупные промышленные предприятия города закрылись, орчане продолжают жаловаться на плохую экологию — например, в феврале 2019 года город накрыл плотный смог, в воздухе стоял едкий химический запах, замеры показали превышение предельно допустимой концентрации сернистого газа в четыре раза, серодиоксида — почти в пять раз. Местный Росприроднадзор тогда заявил, что промышленные предприятия ни в чем не виноваты — якобы воздух загрязняли автомобили и отопительные системы, установленные в частных домах. Ответ Росприроднадзора местных не удивил: те немногочисленные заводы, которые продолжают работать в Орске, являются самыми крупными налогоплательщиками города, этакими «священными коровами». Население Орска с начала нулевых год от года сокращается — сейчас в городе проживает 224 тысячи человек (в 2001-м проживало на 50 тысяч больше), при этом 3% населения города (больше 6700 человек) заражены ВИЧ-инфекцией: в 90-е через Орск проходил трафик наркотиков из Средней Азии, с тех пор уровень заболеваемости наркоманией снизился, но ВИЧ продолжает распространяться — теперь половым путем. В 2015 году этот показатель был выше на полпроцента, Орск был лидером среди всех малых городов РФ по распространению ВИЧ.

В общем, Орск сложно назвать благополучным городом. Причин выпить тут не меньше, чем в окрестных селах.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

—