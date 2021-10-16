Пассажирский трап въехал в терминал в Шереметьево

Самоходный пассажирский трап врезался в стеклянный переход от терминала D к телетрапу, повредив нижнюю часть здания.

Инцидент произошел около 7.30. Пассажирский трап въехал в терминал в аэропорту Шереметьево, сообщается в Telegram-канале «Авиадиспетчер».

Машина ехала по маршруту, который не предназначен для ее габаритов. Она врезалась в стеклянный переход от терминала D к телетрапу. Судя по фото, трап повредил нижнюю часть здания.