 

Пассажирский трап въехал в терминал в Шереметьево

16.10.2021, 17:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСамоходный пассажирский трап врезался в стеклянный переход от терминала D к телетрапу, повредив нижнюю часть здания.

Инцидент произошел около 7.30. Пассажирский трап въехал в терминал в аэропорту Шереметьево, сообщается в Telegram-канале «Авиадиспетчер».

Машина ехала по маршруту, который не предназначен для ее габаритов. Она врезалась в стеклянный переход от терминала D к телетрапу. Судя по фото, трап повредил нижнюю часть здания.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.06 / В США зафиксировали максимальный суточный прирост инфицированных коронавирусом с начала эпидемии – почти 40 тыс.

05.09 / В МВД Белоруссии объяснили увольнение сотрудников «зомбированием» в СМИ

05.05 / Исследовано влияние цифровых технологий на психику детей

05.04 / 18-летняя киевлянка продавала в Facebook и на остановках поддельные спецпропуска на транспорт – правоохранители

19.07 / В Харьковской области столкнулось два автомобиля. Один человек погиб и несколько пострадало

24.09 / “У нас нет запасной планеты. Мы живем здесь и один раз”. Зеленский выступил в ООН. Полное видео

15.09 / Подобрано место для строительства города-спутника Владивостока

04.07 / Эксперты рассказали о пользе растяжки

15.12 / Украинский генерал признал слабость Киева перед Москвой

30.06 / Смартфоны Xiaomi резко подорожают в 2021 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика