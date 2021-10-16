 

Один элемент сразу сделает осенний образ модным. Добавляем детали в клеточку

16.10.2021, 17:18, Разное
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Наряды из клетчатой ткани идеально передают настроение осени. По счастливому стечению обстоятельств в наступившем сезоне популярность клетки во всех ее проявлениях просто зашкаливает. С помощью клетчатой одежды вы можете составлять потрясающие и стильные образы. Перед вами наиболее яркие примеры.

Пальто с орнаментом тартан

И хотя клетчатый орнамент тартан может быть выполнен в различных цветовых комбинациях, этой осенью наибольшую популярность приобретет традиционная “шотландка”. Дизайнеры предложили нам забыть на время о красно-черных юбках в складку и переключить свое внимание на клетчатое пальто. Выбирайте изделие прямого кроя и сочетайте его с любой черной одеждой.

Платье на бретелях в многослойном образе

Черно-серое миди-платье без бретелей может стать частью многослойного образа для осенних прогулок. Выберите модель А-силуэта в черно-серую клетку на тонких бретелях. Наденьте под платье вязаный джемпер, а на ноги – ботильоны. Этот образ наглядно демонстрирует нам, что оригинальность может быть никак не связана с кричащим цветом.

Флисовая рубашка оверсайз

Если вы обожаете расслабленность современной уличной моды, тогда вместо пальто и тренчей носите флисовые рубашки оверсайз и просторные пиджаки. Приобретите стильную теплую рубашку в клетку. Этим элементом гардероба вы легко дополните кожаные брюки, водолазку и кроссовки.

Юбка в складку

Всего лишь одна клетчатая деталь преобразит ваш осенний уличный образ. Поэтому вместо джинсов с кожаным пиджаком и ботильонами надевайте миди-юбку, пошитую из ткани с военным тартаном “черный страж”. В этом удивительном образе перекликаются женственность и мужественность.

Расклешенные брюки

Если выбирать самые популярные брюки этой осени, то в них должны быть две отличительные особенности: клетчатый узор и расклешение от колена. Почему бы не соединить воедино оба этих тренда? Добавьте к клетчатым брбкам джемпер оверсайз и удобную обувь.

Клетчатый пиджак

Если вы любите носить с джинсами пиджаки, можете внести в аутфит пару стильных деталей. Выбирайте клетчатый серо-зеленый блейзер и украсьте его кожаным ремнем.

Клетчатый костюм

Деловые дамы могут выбрать для обновления осеннего гардероба клетчатый брючный костюм. Если вы запутались в многообразии тартанов, выбирайте клетку в серо-белых тонах. И тогда вы сможете комбинировать этот костюм с белой рубашкой.

Джинсы с клетчатыми вставками

Для любителей оригинальных решений из денима дизайнеры приготовили еще один сюрприз. Речь идет о джинсах с клетчатыми вставками.



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