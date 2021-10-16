Эксперт рассказал о негативном влиянии дефицита витаминов на зрение

Валерий Саванович, руководящий медицинской онлайн-лабораторией Lab4U, пояснил о негативном влиянии дефицита витаминов на зрение. Основным их источником являются фрукты, овощи и другие продукты, а не пищевые добавки.

По словам эксперта, главными для здоровья глаз считаются витамины группы А. К ним относят ретинол, ретиналь, ретиноевую кислоту и дегидроретинол. Немаловажным провитамином является бета-каротин, которым богата морковь. Нормой для женщин считается 700 мг в сутки, а для мужчин она на 200 мг больше. Что касается беременных, то им следует употреблять от 750 до 770 микрограммов указанного витамина, а кормящим – от 1200 до 1900. Также витамином А богата говяжья печень и печень трески, красная рыба и угри, петрушка и куриный желток, сельдерей, укроп и шпинат. Для восполнения дефицита полезного вещества стоит регулярно употреблять сливочное масло, курагу, красную икру, шиповник, брокколи и щавель. Валерий Саванович отметил, что в чернике содержится всего 0,3 процента суточной нормы витамина А, несмотря на традиционное мнение об огромной пользе ягод для зрения. Однако черника содержит лютеин, способствующий повышению остроты зрения. Также им богата тыква и хурма.

Витамины группы В снижают плохое воздействие аминокислот на состояние сосудов, стимулируют кровообращение и улучшают питание органов зрения полезными веществами. Также они снижают риски развития глаукомы. Что касается суточной нормы, то она составляет 1,8 миллиграмм-процента для представителей сильного пола и 1,5 – для слабого. Богатыми указанными витаминами продуктами являются говяжья печень и почки, а также арахис.

Витамин B3 необходим для профилактики проблем с сосудами в органах зрения, улучшая кровоток к зрительному нерву и расширяя сосуды. Им богаты ячмень, арахис, баранина и говядина. Далее идет витамин С, который повышает устойчивость к различным инфекциям и поддерживает в нормальном состоянии капилляры в глазах. Также он способен защищать от катаракты. Витамин Е помогает сохранять дальнозоркость в зрелом возрасте и замедляет процессы старения. Им богаты подсолнечное масло и семечки, миндаль, фундук, а также арахис. Половина суточной нормы содержится в кураге, сушенных персиках, облепихе и мясе угрей.

Источник: www.m24.ru