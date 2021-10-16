Семенович станцевала на юбилее Баскова в изумрудном платье с декольте

Анна Семенович, посетив вечеринку Николая Баскова в честь его 45-летия, станцевала в изумрудном платье с декольте. Соответствующими кадрами артистка поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram.

Во время своего танца Анна Семенович позволила подписчикам рассмотреть свою пышную грудь благодаря традиционно глубокому вырезу на платье. Для этого мероприятия певица выбрала наряд свободного кроя изумрудного цвета.



Изображение взято с: instagram @ann_semenovich

Анна Семенович танцевала и веселилась вместе с другими гостями праздника: Идой Галич, Валерием Меладзе, Аллой Пугачевой и Кристиной Орбакайте. Поздравлять именинника певица решила со сцены, пожелав ему всего самого наилучшего в жизни.

Источник: www.instagram.com