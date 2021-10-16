 

Названа стоимость смартфона Xiaomi Redmi 10 в России

16.10.2021, 17:10, Разное
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В РФ появился в продаже смартфон Xiaomi Redmi 10, стоимость которого стартует от 17 тысяч рублей. Информация об этом опубликована на официальном сайте бренда.
Xiaomi Redmi 10 презентовали публике летом текущего года, а продажи в онлайн-магазине бренда начались на днях. Среди особенностей новинки стоит выделить большой 6,5-дюймовый экран с разрешением Full HD+, четыре камеры и функцию искусственного интеллекта. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, постоянной – 64 ГБ. Стоимость этой версии – 17 тысяч рублей. Если же покупатель желает приобрести гаджет с 128 ГБ ПЗУ, то цена увеличится почти на две тысячи рублей.

«Сердцем» новинки выступает процессор MediaTek Helio G88, работающей под управлением операционной системы Android 11. Разрешение камер, расположенных на задней части корпуса, составляет 50, 8, 2 и 2 Мп. Емкость аккумулятора – 5 тысяч мАч. Также Redmi 10 оснащен сканером для отпечатка пальца, который встроен в боковую панель. Гаджет получил разъем для наушников, оснащен стереодинамиками и одинарной фронтальной камерой, сообщается в материале издания «ГлобалМСК.ру».



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