Барда Александра Харчикова торжественно посвятили в депутаты Госдумы

Прошедший по партийным спискам в Госдуму кандидат от КПРФ Павел Деникин передал свой мандат поэту и исполнителю авторских песен Александру Харчикову. Торжественная церемония проходила в подмосковном санатории «Снегири».

«Я знаю Александра Анатольевича много лет. Он преданный патриот Отечества, творческий человек, песенник. Личность, известная в России и её за пределами. Харчиков никогда не менял свои коммунистические взгляды. Он, как Маркс и Энгельс, пропагандировал средствами сильного художественного слова такие простые и понятные народу ценности, не заигрывал с капиталистами, банкирами, либералами, реформаторами, американцами, европейцами, евреями и прочей мразью. На таких людях держится наша страна, воспитываются новые поколения», – заявил в ходе вручения депутатского мандата исполнителю лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Харчиков поблагодарил однопартийцев за оказанное доверие и пообещал бороться с «антирусскими элементами и унтерменшами». Затем он спел песни из своего нового альбома и всенародно любимые хиты.

Александр Харчиков – поэт и исполнитель авторских песен коммунистического, националистического, советского, черносотенного и антисемитского содержания. Считается родоначальником особого песенного жанра «Песни русского сопротивления».

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