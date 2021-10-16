 

Строительство стены на границе с Беларусью защитит от шантажа Лукашенко и Путина – премьер Польши

16.10.2021, 16:50, Новости дня
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По словам Моравецкого, режим Лукашенко инструктирует мигрантов, которые обустроили лагерь на границе.

“Их привозят в Беларусь, чтобы далее они штурмовали польскую границу. Мы хотим один раз обезопасить границу, поэтому правительство приняло соответствующий закон и предложило решение этой проблемы. Начинается реализация мер, чтобы режим Лукашенко знал, что нас нельзя шантажировать”, – подчеркнул он.

Моравецкий пообещал сделать все, чтобы усилить патрулирование границы.

Сейм Польши в этом месяце принял спецзакон о строительстве на границе с Беларусью, Россией и Украиной стены для повышения безопасности из-за миграционного кризиса. Ориентировочная стоимость проекта – около $410 млн. По сведениям Reuters, стена будет включать систему датчиков движения и камер видеонаблюдения.

Контекст:

В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Из-за наплыва мигрантов на границе с Беларусью построить забор решили власти Литвы, Латвии и Польши.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали “политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко”, в которой “эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран”. Ее цель – “отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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