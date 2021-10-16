Программист, передавший видео пыток и изнасилований в тюрьмах России, попросил политубежища во Франции

Информация об этом появилась поздно ночью 16 октября в Telegram-канале организации. К сообщению приложена и фотография Сергея в аэропорту Шарль-де-Голь в Париже.

“Молодой белорус, прошедший сам через пытки в ФСБ, пресс-хаты и переполненные камеры СИЗО, проработавший без оплаты пять лет в самой известной российской пыточной ОТБ-1 [областной туберкулезной больнице №1] Саратова, передавший секретный видеоархив ФСИН/ФСБ в правозащитный проект Gulagu.net, рискнувший жизнью, чтобы спасти других и остановить страшные пытки, теперь в Европе, на земле, где уважают права человека и демократию”, – говорится в сообщении.

Контекст:

5 октября Gulagu.net опубликовал первые два видео пыток и изнасилований заключенных в туберкулезной больнице Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) №1 в российском Саратове.

Накануне основатель правозащитного проекта Владимир Осечкин заявил в Facebook, что получил более 40 гигабайт видеоматериалов, фото и документов, “доказывающих, что в учреждениях ФСИН действуют зондеркоманды негласных агентов ФСБ и ФСИН, которые по заданию кураторов пытают и насилуют заключенных”. По информации правозащитника, видео нужны были силовикам в качестве компромата на заключенных.

По словам правозащитника, архив ему передал некий программист Сергей, который отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в областной туберкулезной больнице №1 Саратова.

После обнародования видео Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о сексуальном насилии над заключенными.

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