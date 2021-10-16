Суд в Киеве сделал вывод, что аттестация прокуроров с привлечением иностранцев не соответствует закону

Судья Александр Кармазин рассматривал иск бывшего прокурора, не прошедшего аттестацию, к кадровой комиссии и ОГПУ.

Истец требовал признать противоправным и отменить решение о неуспешном прохождении аттестации; признать противоправным и отменить решение генпрокурора об увольнении; восстановить на должности прокурора управления надзора за соблюдением законов Службой безопасности Украины и Государственной пограничной службой Украины; взыскать средний заработок за время вынужденного прогула.

Согласно материалам дела, истец не возражал “против самой аттестации как таковой”, но “акцентировал внимание на неправомочности кадровой комиссии”, в которую, в частности, входил представитель иностранного государства.

В ходе судебного разбирательства Кармазин сделал вывод, что “законодательство, в частности, закон “О прокуратуре”, “не предоставляет ГПУ (ОГПУ) полномочий привлекать в состав кадровых комиссий ставленников иностранных государств, международных неправительственных организаций, посольств иностранных государств, а указанным представителям, иностранным агентам (в смысле проводников интересов иностранных государств и международных организаций) – таким образом вмешиваться в деятельность государственных органов суверенного государства, в том числе – Офиса генпрокурора в лице кадровых комиссий”.

“Суд обращает внимание на общеизвестные обстоятельства того, что действия иностранных административных органов, органов власти иностранных государств, международных организаций других государств не подчиняются украинскому законодательству. […] Решение ГПУ, как и действия по привлечению к участию в работе кадровых комиссий ОГПУ указанных лиц […] является произволом, поскольку такого рода Порядок формирования комиссий […] не предусмотрены Конституцией и законами Украины, а соответственно и на основании которых должен действовать Офис генпрокурора”, – говориться в решении ОАСК.

В итоге судья Кармазин полностью удовлетворил иск.

Контекст:

В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о реформировании прокуратуры. Рада приняла его во втором чтении и в целом 19 сентября.

Закон сокращал максимальное количество сотрудников прокуратуры в Украине с 15 тыс. до 10 тыс. Обязательным условием для генпрокурора, согласно документу, должны стать высшее юридическое образование и стаж работы в области права не менее пяти лет. Эта норма в 2016 году была исключена из законодательства, что позволило стать генпрокурором Юрию Луценко.

Документ предусматривал проведение аттестации сотрудников украинской прокуратуры. Она стартовала 27 сентября 2019 года и завершилась 1 сентября 2020-го.

В октябре 2021 года генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что после реформирования системы украинской прокуратуры были уволены 36% прокуроров, в системе остались 7,7 тыс. прокуроров.

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