Меркель и Эрдоган поспорили на тему устройства государства
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Канцлер Германии Ангела Меркель и турецкий лидер Тайип Эрдоган не согласились с позициями друг друга в отношении недостатков коалиционного правительства.
«С Меркель в турецко-немецких отношениях был успешный период. Но с коалиционным правительством работать всегда сложно. В Турции при нем было много проблем, но с переходом на президентскую систему мы от них избавились и начали интенсивно работать», – сказал Эрдоган в ходе совместной с Меркель пресс-конференции, передает РИА «Новости».
Меркель отметила, что коалиционное правительство подходит для ФРГ, и страна не намерена переходить на «президентскую систему».
Эрдоган на это возразил, что Меркель в ходе переговоров с ним жаловалась на трудности с коалиционным правителсьвтом.
«Это правда, однако такова жизнь», – ответила канцлер Германии.
«Мой внук тоже говорит: «Дед, что поделаешь – такова жизнь», – пошутил Эрдоган.
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