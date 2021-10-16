 

Меркель и Эрдоган поспорили на тему устройства государства

16.10.2021, 16:39, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыКанцлер Германии Ангела Меркель и турецкий лидер Тайип Эрдоган не согласились с позициями друг друга в отношении недостатков коалиционного правительства.

«С Меркель в турецко-немецких отношениях был успешный период. Но с коалиционным правительством работать всегда сложно. В Турции при нем было много проблем, но с переходом на президентскую систему мы от них избавились и начали интенсивно работать», – сказал Эрдоган в ходе совместной с Меркель пресс-конференции, передает РИА «Новости».

Меркель отметила, что коалиционное правительство подходит для ФРГ, и страна не намерена переходить на «президентскую систему».

Эрдоган на это возразил, что Меркель в ходе переговоров с ним жаловалась на трудности с коалиционным правителсьвтом.

«Это правда, однако такова жизнь», – ответила канцлер Германии.

«Мой внук тоже говорит: «Дед, что поделаешь – такова жизнь», – пошутил Эрдоган.



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