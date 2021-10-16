Финскую журналистку удивила уникальная российская особенность

Журналистке из Финляндии Анне-Лену Лаурен понравилась способность россиян быстро, качественно и недорого ремонтировать вещи, которые она бы выкинула.

Лаурен рассказала о том, как однажды случайно прожгла дыру на любимой кофте, ей пришлось обратиться к русской портнихе, чтобы починить вещь.

«И тут я вспомнила про швею Галину. Про ее волшебство. В ее руках разорванные конные бриджи моей дочери стали как новые. Отвратительная дыра в ее пуховике скрылась под заплаткой, которую без увеличительного стекла почти и не разглядишь», – рассказала Лаурен в статье для Dagens Nyheter, передает РИА «Новости».

Журналистка объяснила, что Галина работает в «Доме быта» в Гетеборге.

По мнению Лаурен, россияне мастерски, «невероятно быстро» и по доступным ценам занимаются ремонтом одежды, электроники и аксессуаров. Она считает, что это связано с советским прошлым.

«И это существует бок о бок с безграничным материализмом, который, в свою очередь, – ответная реакция на бедность при социализме», – предположила она.

При этом Лаурен отметила успехи скандинавских стран в сортировке мусора, однако это контрастирует с тем, что многие вещи, которым можно дать вторую жизнь, выбрасываются.

«Все потому, что часто починка обходится нам примерно в такую же сумму, как покупка новой вещи. У нас в этой области нет развитой экономической системы, а стоило бы обзавестись», – отметила журналистка, признавшись, насколько безумна культура потребления ее страны.

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