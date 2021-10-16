Названа причина ДТП с автобусами в Нижнем Новгороде

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16.10.2021, 16:38, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПричиной ДТП с автобусами в Нижнем Новгороде, где пострадали 18 человек, стало нарушение правил водителем грузовика. Он не уступил дорогу «ЛиАЗу», сообщило ГУ МВД по Нижегородской области.

«По предварительной информации, водитель автомобиля «ГАЗ», выезжая с прилегающей территории, при наличии знака «уступи дорогу», произвел столкновение с автобусом «ЛиАЗ», который совершил столкновение с маршрутным такси «ПАЗ». В результате ДТП за медицинской помощью обратились 16 человек, пятеро из них доставлены в лечебное учреждение», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Ранее источник ТАСС сообщил, что число пострадавших в ДТП увеличилось до 18 человек.

Напомним, В Нижнем Новгороде столкнулись грузовик и два автобуса, в которых находилось 50 человек, по предварительным данным, 18 человек пострадали, прокуратура начала проверку.



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