Кинокомната, спортзал и столетняя плитка в ванной: как живет звезда сериала “Дневники вампира”

Канадская актриса болгарского происхождения Нина Добрев устроила экскурсию по своему калифорнийскому жилищу. Дом звезды сериала “Дневники вампира” построен более ста лет назад в испанском стиле.

Нина с уважением отнеслась к оригинальной архитектуре здания, поэтому во время ремонта использовала только то, что вписывалось в концепцию. Добрев собственноручно покрасила фасад дома в белый цвет. В этом нелегком деле ей помогал возлюбленный. Работа заняла целый месяц.

В особняке Нины Добрев есть просторная гостиная с камином, обеденная и кухонная зоны, несколько уютных спален. “Моя комната похожа на остальные. Она открытая, светлая, воздушная. Мне хотелось, чтобы она была привлекательной и тут можно было прыгать”, – поделилась звезда “Дневников вампира”.

Отдельная гордость Нины Добрев — это ванная комната. По словам знаменитости, плитка, которой декорированы стены и пол помещения, сохранилась там с 20-х годов прошлого века. “В этом есть какой-то шарм. Я сразу же влюбилась. Я не хотела ничего переделывать”, – призналась актриса.

Нина оборудовала кинокомнату, где проводит много времени одна и с друзьями. Также у знаменитости есть небольшой сад с бассейном, зоной для барбекю и местом для посиделок на открытом воздухе. На территории особняка знаменитости располагается небольшой спортзал.

Добавим, Нина Добрев уже почти два года встречается с американским сноубордистом и трехкратным олимпийским чемпионом Шоном Уайтом. Избраннику звезды “Дневников вампира” недавно исполнилось 35 лет.

Скоро на экраны выйдет рождественский ромком с Ниной Добрев в главной роли. Лента называется “Неуловимый аромат любви”. Проект создан для стримингового сервиса Netflix.