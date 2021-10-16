 

Егор Крид похвастался купленной за 30 миллионов машиной Lamborghini

16.10.2021, 16:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Егор Крид похвастался перед фанатами новым приобретением. Артист купил новый Lamborghini, стоимость которого составляет порядка 30 миллионов рублей.
Новый автомобиль можно увидеть в новом клипе Крида. Артист готовился к премьере около двух месяцев, а сейчас рад представить свой очередной видеопроект. Крид признался, что покупка этой машины стала для него самой дорогостоящей, так как обошлась в большую сумму, чем приобретенные ранее браслеты Cartier.

Некоторые фанаты предположили, что сольная карьера позволяет их кумиру совершать такие покупки. До сих пор неизвестно, по какой причине Крид ушел из Black Star. Продюсер и глава лейбла Павел Курьянов, более известный как Пашу, признавался, что болезненно переживал те события.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.07 / Какие выплаты россиянам полагаются в августе

23.11 / Мнение: Навальный пока реабилитируется

15.05 / Врач Мухина опровергла главное заблуждение о сухомятке

05.08 / LG показала технику будущего: гибкие, скручивающиеся и прозрачные дисплеи

10.10 / Мнение: Обреченный L-410

19.01 / Ромео Бекхэм дебютировал на обложке Vogue

04.09 / Мнение: Важное объявление для борцов с Лукашенко

09.11 / Байден заявил о необходимости введения обязательного масочного режима в США

16.02 / Бизнесмен Роман Авдеев обсудил с астрофизиком тайны нейтронных звезд

18.08 / Работники авиационной отрасли из Москвы будут голосовать 17-19 сентября онлайн

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика