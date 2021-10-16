Егор Крид похвастался купленной за 30 миллионов машиной Lamborghini

Егор Крид похвастался перед фанатами новым приобретением. Артист купил новый Lamborghini, стоимость которого составляет порядка 30 миллионов рублей.

Новый автомобиль можно увидеть в новом клипе Крида. Артист готовился к премьере около двух месяцев, а сейчас рад представить свой очередной видеопроект. Крид признался, что покупка этой машины стала для него самой дорогостоящей, так как обошлась в большую сумму, чем приобретенные ранее браслеты Cartier.

Некоторые фанаты предположили, что сольная карьера позволяет их кумиру совершать такие покупки. До сих пор неизвестно, по какой причине Крид ушел из Black Star. Продюсер и глава лейбла Павел Курьянов, более известный как Пашу, признавался, что болезненно переживал те события.