Мнение: «Русская рулетка»?

Когда из Оренбургской области пошли новости о гибели людей, отравившихся паленой водкой, думаю, что не только я, но и многие подумали, что трагедия в Оренбургской области – это повторение Иркутской трагедии, где в 2017 году погибли 76 человек, отравившихся концентратом для принятия ванн «Боярышник».

Но все оказалось куда более чудовищнее.

— В Москве вам, может, кажется, что эта история как в Иркутске, когда алкаши умирали от «Боярышника», но это другая история совершенно. — Чтобы купить «Боярышник», нужно быть человеком опустившимся. А у нас умирают не маргиналы какие-то, а обычные люди. Просто у населения здесь другое отношение к дешевому алкоголю….

— Умирают-то не алкаши, умирают нормальные люди, — объясняет 62-летний житель Крыловки Анатолий Трункин… — Алкаши у нас все в 90-х еще поумирали. Ну, устали люди целый день пахать за копейки — почему бы не выпить вечером, после бани, например. Водку берут по дешевке. А куда денешься? Эта женщина, которая умерла, она сейчас работала каждый день. Ну, отработала, заплатили ей 700 рублей, взяла она бутылочку посидеть — всё, тут ничего такого нет, так все живут. Перебиваются разовыми заработками у фермеров. Заработали где-то что-то — выпили. Потому что работы тут нет…

— Безработица — вот основная причина, — говорит 69-летний пенсионер Анатолий Жидов, протягивая мне руку в мазуте…. — Я работал в совхозе мотористом, попробуй выпить — прогул поставят. Сейчас если бы была работа, то люди бы подумали, что им утром выходить, не стали бы пить. В русскую рулетку играют. Хорошо, что я 20 лет как бросил пить из-за печенки. А так бы тоже сдох.

отсюда

На сегодняшний день в Оренбургской области отравились паленой водкой и погибли 35 человек. В крови погибших обнаружили метанол. Водку, которую они купили в небольших магазинах из-под прилавка и с рук у знакомых распространителей, подпольно разливали в городе Орске — оперативники обнаружили там склад с суррогатным алкоголем и бочки с метиловым спиртом. Возбуждено 14 уголовных дел, задержаны 15 человек, причастных к разливу и продаже паленой водки.

Погибших похоронили, винновых в гибели посадят… Но пройдет совсем немного времени и трагедию, произошедшую в Оренбургской области забудут. Как забыли гибель десятков людей в Иркутской области. Забудут до следующего массового отравления, что, видимо, может произойти когда угодно и где угодно. Потому как это – то ли «русская рулетка», то ли будни российской провинции, где, как писал поэт еще много-много лет назад , «по будням ненастье, а в праздники – дождь»…

На снимке: место, где разливали отраву. Фотография отсюда

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