 

Машинист избил пассажира в харьковском метро. Видео

16.10.2021, 15:56, Новости дня
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В комментарии Общественному 16 октября представитель Харьковского метрополитена Алексей Битнер заявил, что инцидент произошел на станции “Проспект Гагарина” Холодногорско-Заводской линии и что машинист отстранен от работы на время служебного расследования.

В полиции Харьковской области заявили, что по факту драки проводится проверка.

“В отдел полиции в метрополитене ГУНП в Харьковской области поступил рапорт сотрудника полиции о том, что в сети интернет обнаружено видео, на котором машинист электропоезда бьет неизвестного мужчину. Установлено, что это произошло на станции метро “Проспект Гагарина”. После конфликта мужчина ушел с места происшествия”, – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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