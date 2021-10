США откроют границы для полностью привитых от COVID-19

“Новая политика США в отношении поездок, требующая вакцинации для иностранных граждан, путешествующих в США, вступит в силу 8 ноября. Это объявление и дата относятся как к международным воздушным, так и к наземным поездкам”, – говорится в сообщении.

The US’ new travel policy that requires vaccination for foreign national travelers to the United States will begin on Nov 8. This announcement and date applies to both international air travel and land travel. This policy is guided by public health, stringent, and consistent. https://t.co/uaDiVrjtqi

— Kevin Munoz (@KMunoz46) October 15, 2021

В комментарии CNN он отметил, что въезд, скорее всего, будет разрешен гражданам, привитым препаратами, которые одобрены в США и Всемирной организацией здравоохранения.

В США одобрены три вакцины – Pfizer, Moderna и Jonhson & Jonhson. ВОЗ, кроме этих трех препаратов, одобрила также вакцины AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в мире подтвердили 240 млн случаев COVID-19, 4,9 млн человек умерли. В мире ввели 6,6 млрд вакцин от коронавируса.

