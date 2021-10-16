Волонтёрам переписи населения разрешат вскрывать двери

На фоне массового отказа россиян от участия в переписи населения, Федеральная служба государственной статистики предложила разрешить волонтерам вскрывать двери. Эта мера предпринимается, поскольку добровольная перепись должна охватить как можно больше людей.

Согласно социологическим опросам, каждый пятый не намерен пускать в свой дом переписчиков. Если эта статистика подтвердится на практике, перепись может оказаться сорванной.

В сложившейся ситуации служба намерена обратиться за помощью к МВД и МЧС — участковый полицейский засвидетельствует отказ от участия в переписи как основание для вскрытия двери, а если не удастся обойтись ломом, спасатели предоставят бензорез. Обсуждается также применение тепловизоров для выявления лиц, делающих вид, что их нет дома.

—