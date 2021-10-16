Как рождается новый Госплан

Если власти заняты регулированием народа и его настроений, придется диктовать и цены.



Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

У чиновников и народа разные России. Так было всегда, это касается даже приближенных к земле и улице региональных правительств; когда, например, местный официоз публикует цифры средней зарплаты в Красноярском крае, самый первый и очевидный комментарий красноярцев — «Хотелось бы пожить в этом Красноярском крае». Цифры же инфляции, роста цен и доходов населения, называемые федправительством и Кремлем, и вовсе встречаются с недоумением, раздражением, закатыванием глаз. Где, откуда они это берут, из какой России?

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На выходе из правительственных голов вниз, к нам, — политика или пропаганда, а то и карьерные соображения или элементарная глупость, и сейчас не об этом.

Что на входе в эти головы? Есть ли реальная картина ценников в магазинах?

«Новая» располагает последней справкой близкого к правительству и силовому блоку экономиста. Он разрешил ее цитировать, но пожелал остаться анонимным. «Здесь цифры Росстата и ФНС (налоговой службы). Собственно, методика анализа элементарна: берете график из мониторинга цен, пресс-релиз о событии и налагаете друг на друга по датам». Исходники «Новой» также предоставлены.

Итак, эксперт отмечает следующие тенденции последних месяцев: опережение темпов роста цен (практически все товары и услуги) над темпами роста доходов населения; публичные заявления отраслевых бизнес-ассоциаций о необходимости повышения цен (на макароны, хлеб, куриное мясо, яйца, бананы, чай, кофе и др.); контейнерные перевозки из Юго-Восточной Азии подорожали на 800%, а оттуда доставляется основная масса товаров — автомобили и запчасти, электроника, бытовая техника, одежда, лекарства и продукты питания, при этом цена перевозки транслируется в цену товара; за ростом цен (в разы) на металлопрокат, стройматериалы, древесину, океанские перевозки; следует ждать роста цен на недвижимость.

Подчеркивается несвоевременность антимонопольных мер: да, внеплановые проверки проводятся, дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства возбуждаются — но постфактум, после достижения максимального значения розничных цен. Превентивных мер (выдача предупреждений и предостережений) нет, хотя «справедливые цены нужны здесь и сейчас».

Помимо того, особо отмечено: на цены в РФ влияет размер ставки эквайринга (нашей возможности оплачивать покупки картой на кассе или у курьера) — от 1,6 до 2,1%. При этом ставки для различных категорий пользователей различны. Для сравнения: в Евросоюзе — 0,2–0,3%, в США — 21 цент + 0,05%. Что это значит? Оборот розничной торговли в прошлом году составил 33,8 трлн рублей, за 1 полугодие 2021 года — 18,09 трлн. Онлайн-торговля — около 10%. У многих интернет-компаний эквайринг занимает третье место в списке затрат, порой опережая даже логистику или аренду инфраструктуры. Доля безналичных платежей в прошлом году превысила 70%. При таких показателях сумма взымаемых платежей стремится к полутриллиону рублей ежегодно.

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

С 2016 года различные торговые ассоциации страны пытаются привлечь внимание регуляторов (ФАС, ЦБ) к этой проблеме. Безрезультатно: ФАС (антимонопольная служба) не усматривает злоупотребления доминирующим положением и дискриминации российских компаний со стороны Visa и MasterCard, ЦБ — не видит оснований для введения госрегулирования.

Сахар. РФ производит его существенно больше, чем может потребить, рынок профицитный. До конца 2019 года у отрасли была проблема со сбытом, и Сахарный союз предлагал создать и легализовать экспортный картель, ФАС выступала против из-за риска международного преследования такого картеля. Проблема с экспортом решилась в 2020 году: рубль упал, и сахарозаводчики восстановили поставки на традиционные экспортные рынки.

Декабрь 2020-го: подписаны соглашения о поддержании цен на сахар, зафиксирована максимальная розничная цена — 46 рублей за кг. Цена в этот период была в диапазоне 47,3–50,2 рубля. Таким образом, цену зафиксировали почти на максимальных значениях: в 2018-м — первом полугодии 2020-го рыночные цены на сахар формировались в коридоре 29,1–47 рублей и начали резко расти с осени 2020 года. В этот же период внутренние цены производителей находились в диапазоне 17,8–42,1 рубля и устойчивой корреляции с ростом розничных цен не имели. Подписанные соглашения на цену сахара не повлияли: розница после их подписания колебалась в районе 48,5–51,8 руб./кг, цена 45,7 руб./кг зафиксирована лишь в феврале 2021-го, в остальной период цены были выше установленного максимума.

В прошлом году ФАС провела внеплановые проверки крупнейших производителей и поставщиков сахара из-за подозрений в создании искусственного дефицита; найдены внутренние документы компаний, подтверждающие наличие переходящих складских запасов в 1,5 млн тонн, а также подтверждающие минимальную рентабельность отрасли в пределах 25% в период минимальных ценовых значений в размерах 30 рублей за килограмм. Кроме того, обнаружены документы, свидетельствовавшие о намерениях организовать тайный экспортный картель с целью создания дефицита на рынке и поддержания цен. Однако сведений о принятых мерах к нарушителям антимонопольного законодательства нет.

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Подсолнечное масло. Похожая ситуация: в 2018-м — первой половине 2020-го коридор розничных цен на подсолнечное масло находился в пределах 80,3–106,2 рубля за литр. Осенью 2020-го — резкий скачок. В декабре 2020 года подписано соглашение о фиксировании розницы на 110 рублях. При этом реальная розничная цена тогда составляла 116,4–124,9 рубля. Соглашение на цены практически не повлияло, они продолжили расти и находились в диапазоне 118,1–132,7 руб./кг. В этот же период внутренние цены производителей составляли 31,1–105,2 руб./кг и устойчивой корреляции с ростом розничных цен не имели. Реакции контролирующих органов не последовало.

Яйца и мясо куриное. Цена на яйца начала расти в конце 2020 года, превысив максимумы двух предыдущих лет и достигнув к апрелю 2021-го максимума 78,8–87 рублей за десяток. Аналогично с ценами на мясо кур: рост с конца 2020 года, и к апрелю 2021-го — 190,1 рубля за килограмм. Только тогда, на ценовом пике, начались проверки птицефабрик и поставщиков. В результате — снижение цены, но только на яйца (58,3–68 рублей за десяток), мясо продолжило рост до 195,6 рубля за килограмм. Вероятно, снижение цен на яйца могло быть вызвано фактором сезонного спроса, а не проверками.

Хлеб, мука и вермишель. В 2021 году цена на хлеб достигла 85 рублей за килограмм, муки — 43 рублей за килограмм. При этом в мае и июле 2021 года ФАС ограничилась заявлениями в СМИ, что предпосылок к росту цен нет. Цены на вермишель также показывают тенденцию к росту: в прошлом году — на 12%, с начала этого года — на 5,5%, максимальная цена достигала 94 рублей за килограмм. На прошедшей неделе производители очередной раз предупредили о предстоящем росте цен. Причины называют разные: повышенный спрос на зерно, дефицит муки из пшеницы твердых сортов, увеличение экспорта и традиционно — рост цен на мировых рынках, а также рост цен на упаковочные материалы — деревянные палеты за год подорожали на 250%, гофрокоробы — примерно на 100%, термоусадочная пленка — почти на 120%. Участники рынка обратились к премьеру и президенту. Реакции нет.

Гречка. Цена достигла 102,7 рубля за килограмм.

Свинина и говядина. Тот же стабильный рост. Говядина достигла 421,7 рубля за килограмм, свинина — 302,7. В июне ФАС заявила, что нарушений на этом рынке не выявлено.

Картофель, помидоры и капуста. Пиковые цены: в июне картофель в рознице — 62 рубля за килограмм (у производителей — 20,4 руб./кг), помидоры в феврале — 189,8 рубля за килограмм (у производителей — 138,4), капуста в июле — 42,7 руб./кг (у производителей — 16). В относительных показателях такой рост достигал 95%.

При этом наблюдался серьезный разрыв цен у производителей и в рознице.

Проверки торговых сетей начались с опозданием, только в середине августа, когда цены начали снижаться по объективным причинам (сезонность). Цены продолжают расти во всех регионах (на примере Красноярского края могу подтвердить, что стоимость «борщевого набора», несколько снизившись в сентябре из-за свежего урожая, теперь снова ощутимо растет. — А. Т.).

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Стройматериалы. В целом рост цен на них с начала 2021 года составил около 20%. Хуже то, что опережающими темпами растут цены на те материалы, которые имеют наибольший удельный вес в конечной цене объекта строительства, и в структуре сметной стоимости рост стройматериалов — уже от 60 до 70%. Однако этот резкий подъем привел к снижению спроса: многим стройка стала не по карману. Падение спроса при неизменном предложении должно привести к снижению цен на стройматериалы.

Также цену может снизить, например, профицитное предложение по объему товара (тех же стройматериалов). За счет конкуренции цена будет падать. Но на самом деле товар могут придерживать. А если искусственный дефицит возникает вследствие сговора — это не что иное, как картель. Первые дела уже есть, но это только металл, и вряд ли пара дел исправит положение на рынке.

В конце справки высказывается мнение:

«Неспособность к адекватному и своевременному антимонопольному реагированию толкает на, казалось бы, простые и легкие решения — ввести госрегулирование. Например, ФАС уже предлагает ввести госрегулирование цен на гостиничные услуги в период проведения различных форумов. Следующий товарный рынок, который рискует стать непригодным для антимонопольного регулирования, — розничная торговля продуктами питания. Предполагается, что проводимые в настоящее время проверки Х5 Group (сети «Пятерочка», «Карусель», «Перекресток») и «Тандера» (сеть «Магнит») завершатся впустую, а высокие торговые наценки на фоне растущих цен могут стать поводом для введения госрегулирования.

Также обсуждается перспектива введения госрегулирования цен на товарных рынках стройматериалов, бензина и нефтепродуктов.

Введение государственного регулирования цен в рыночных и конкурентных сферах экономики есть не что иное, как экономический вандализм, разрушающий основы рыночной экономики».

Таким образом, даже цифры Росстата и ФНС фиксируют сложность момента и все четче обозначают развилку, которая, конечно, не только о деньгах и ценах. И не о политике — о пути и судьбе страны.

Алексей Тарасов, Обозреватель

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