Участником бунта в колонии Владикавказа стал чемпион мира по армреслингу

Чемпион мира по армреслингу Спартак Золоев, отбывающий срок за причинение тяжкого вреда здоровью бывшей жене, оказался среди участников бунта заключенных в колонии Владикавказа.

Среди тех, кто участвовал в бунте заключенных во Владикавказе, оказался чемпион мира по армреслингу Спартак Золоев. Он отбывает наказание за жестокое избиение жены до состояния комы, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В 2019 году Вандана Джиоева решила развестись с супругом из-за систематических избиений. Узнав об этом, муж – 34-летний спортсмен Золоев – выволок женщину за волосы из дома во двор и ногой проломил череп, сломал ключицу и челюсть на глазах у четырехлетней дочери

Женщина неделю пробыла в коме и еще несколько месяцев приходила в норму. Золоева приговорили к шести годам строгого режима.

Ранее было возбуждено уголовное дело после бунта в колонии во Владикавказе.

Напомним, в колонии во Владикавказе (Северная Осетия) около 200 заключенных устроили беспорядки. Позже стало известно, что силовикам удалось подавить волнения в исправительной колонии №1. В исправительном учреждении наказание отбывают около 600 человек.