 

В Киеве испугались возвращения украинских территорий в Россию

16.10.2021, 15:44, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРоссийские власти якобы ждут подходящего момента, чтобы сделать Украину частью России, сообщил заведующий отделом Национального института стратегических исследований Алексей Ижак.

«Россия <…> соглашается лишь с тем, что Украина может сохранять государственность лишь до тех пор, пока не возникнут условия для ее безболезненного «возвращения», – написал Ижак в статье для украинских СМИ, передает РИА «Новости».

Москва не раз указывала, что уважает суверенитет других государств и не намерена нападать на кого-либо. Однако киевские власти регулярно заявляют, что РФ вмешивается во внутренние дела Украины и называют страну «агрессором».

Ранее Украина пригрозила РФ ответными мерами за проведение Всероссийской переписи населения на территории Крыма. По мнению Киева, такие действия якобы «направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».



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