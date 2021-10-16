В Москве открылся родительский форум

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16.10.2021, 15:44, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ столице проходит Всероссийский родительский форум Российского движения школьников, на нем рассказали о возможности у родителей получить доступ к бесплатным консультациям по вопросам воспитания детей на портале «Растим детей».

«У министерства работает в помощь родителям, которые в ней нуждаются, методическая консультативная площадка, портал «Растим детей». Там каждый родитель может задать любой интересующий его вопрос и получить ответ от профессионалов. Этой возможностью можно пользоваться», – цитирует замдиректора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Соню Погосян ТАСС.

По словам Погосян, сейчас министерство также работает над тем, чтобы сделать всероссийские родительские собрания как можно более интересными для родителей.

«Мы работаем сейчас над тем, чтобы родительские собрания были интересными, чтобы они были содержательными и наполненными правильным контентом. Мы запустили проект родительских собраний. Вы можете задать нам свой вопрос, и мы обязательно осветим те темы, которые вам интересны», – отметила она.



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