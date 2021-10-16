 

На Титане обнаружен тектонический разлом

16.10.2021, 15:42, Новости дня
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Огромный тектонический разлом обнаружили ученые на спутника Сатурна – Титане. По словам представителей науки, он очень похож на земной аналог, имея в виду Сан-Андреас.

Исследователи космоса полагают, что наличие такого разлома означает, что на Титане все еще существует высокая тектоническая активность. Вероятно, ее провоцируют суточные приливные напряжения. Такое возможно, если твердая поверхность на планете плавает на жидкой или желеобразной структуре, вроде земной магмы.

Напомним, что поверхность Титана покрыта льдом из замерзшего метана и этана. Очевидно, под ним плещутся целые океаны из жидких углеводородов – прямо рай для нефтяников! Однако все это становится возможным только благодаря очень низкой температуре, которой на Земле никогда не бывает.



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