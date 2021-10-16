 

Земля может находиться в магнитном туннеле длиной в 1000 световых лет

16.10.2021, 15:42, Новости дня
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Природа Северного Полярного Шпура и Области Веера, открытых астрономами примерно шесть десятилетий тому назад, до сих пор не объяснена. Речь идет о загадочных магнитных нитях проходящих вдоль нашей Солнечной системы.

Согласно одной из версий, они могут быть частью гигантского магнитного тоннеля, в который попала и наша Земля, и все Солнечная система. Если сами структуры находятся на расстоянии 350 световых лет от нас, то длина таких тоннелей не может быть менее 1000 световых лет, говорят ученые.

По поводу их происхождения также продолжаются дискуссии. Большинство ученых считают, что они могли стать следствием образования сверхновой. Впрочем, данное явление требует еще тщательного изучения.



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