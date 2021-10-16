 

Симоньян: большая часть россиян выступает за воссоединение Донбасса с Россией

16.10.2021, 15:32, Разное
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Выступая на форуме, Маргарита Симоньян призналась, что во время поездок в Донбасс ей было весьма трудно объяснять местным жителям, почему война в регионе продолжается уже семь с половиной лет.

Говоря об этом, журналистка вспомнила о так называемой Русской весне – воссоединении Крыма с РФ. По ее мнению, весна не может длиться семь лет, ведь обязательно должно наступить лето. “Мы ждем Русское лето”, – сказала главный редактор RT, имея в виду, очевидно, присоединение Донецкой и Луганской народных республик к России.

По словам Симоньян, больше половины русских выступают за воссоединение региона с РФ. Кстати, с аналогическое заявление журналистка сделала на форуме “Русский Донбасс”

Напомним, Крым стал частью России в 2014 году после проведенного на полуострове референдума. За воссоединение с РФ проголосовали 96,57% граждан при явке 84,17%.

Ранее военный эксперт Владимир Карасев объяснил, почему президент Украины Владимир Зеленский не выполняет свое главное предвыборное обещание – не останавливает войну в Донбассе. По его мнению, нынешний глава государства опасается националистов, которые могут забрать у него власть.



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