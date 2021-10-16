Отбросить стереотипы и придумать собственные тенденции: как максимально выгодно использовать лучшие качества своей внешности

Красота — понятие очень относительное. К счастью, сегодня стильной и модной является не та женщина, которой от природы дана эффектная внешность, а та, которая ухаживает за собой и подчеркивает свою индивидуальность. Разбираемся, как можно максимально использовать лучшие качества своей внешности.

Ухаживайте за волосами

Независимо от того, густые или редкие у вас волосы, длинные или короткие, вы всегда можете выглядеть эффектно, подобрав наиболее подходящую вам по стилю прическу. Не допускайте того, чтобы ходить с посеченными кончиками или с грязной головой. Делайте маски, пользуйтесь натуральными шампунями, не перебарщивайте со стайлинговыми средствами. Тогда ваши локоны будут выглядеть здоровыми и живыми. Это обеспечит вам ухоженный вид.

Подбирайте правильный макияж

У женщин есть такой мощный инструмент, как косметика. С ее помощью можно скрыть недостатки и акцентировать внимание на достоинствах. Поэкспериментируйте с макияжем и выберите тот вариант, который сделает вас привлекательнее. У вас выразительные глаза? Подчеркивайте их. У вас пухлые губы? Тогда делайте акцент на них.

Отбросьте стереотипы

Кто сказал, что полные девушки не должны носить топы или мини-юбки? Кто сказал, что высоким девушкам нельзя носить обувь на каблуках? Это все стереотипы и навязанные кем-то рекомендации. Делайте так, как удобно вам. Только когда в своей голове вы избавитесь от предрассудков и стереотипов, вы ощутите внутреннюю свободу и станете внешне более привлекательной из-за того, что будете излучать уверенность в себе.

Пользуйтесь своим «оружием»

Под «оружием» подразумеваются ваши очевидные достоинства. У кого-то это длинные стройные ноги, у кого-то пышный бюст, у кого-то осиная талия и т. д.

Подбирайте образы так, чтобы одежда подчеркивала какую-то вашу сильную сторону. Тогда недостатков никто не разглядит.

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Придумайте собственные тенденции

Не всегда, одеваясь по моде, можно чувствовать себя хорошо. Тренды не универсальны и подходят далеко не всем. Чтобы не чувствовать себя дискомфортно в образе, который реально вам не подходит, создайте собственный индивидуальный стиль и придерживайтесь его.

Исходите из своего типа фигуры

Чтобы образ был более гармоничным, а одежда сидела по фигуре, учитывайте свой тип телосложения. Есть несколько вариантов:

Груша. Надевайте платья А-силуэта и расклешенные брюки. Рюши и оборки на топе приветствуются. Песочные часы. Не перегружайте верх и низ одеждой с декоративными элементами (оборками, стразами и т. д.). Носите брюки или джинсы с высокой посадкой. Яблоко. Избегайте одежды оверсайз, вещей с высоким воротом. Отдавайте предпочтение одежде из струящихся тканей. Прямоугольник. Вам следует обозначить талию с помощью пояса. Носите штаны с высокой посадкой. Перевернутый треугольник. Постарайтесь добавить больше объема в бедрах. Старайтесь не носить майки, топы, платья на бретелях, поскольку они делают плечи шире визуально.

Не забывайте о маникюре

Не допускайте появления на пальцах заусенцев, а также ободранного лака на ногтях. Совет: пользуйтесь укрепляющими гелями, чтобы ногти были крепкими и здоровыми.