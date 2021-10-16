ФИФА эвакуировала из Афганистана около 100 спортсменов и их семей

“ФИФА хотела бы выразить искреннюю благодарность правительству Катара за его поддержку, способствовавшую широкому обсуждению, и за обеспечение безопасного проезда этих лиц, которые, как считается, подвергались наибольшему риску”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что с августа руководство ФИФА координировало с правительством Катара эвакуацию группы и будет продолжать тесно работать над безопасной эвакуацией других спортсменов и их семей в будущем.

Контекст:

Эвакуация из Афганистана началась из-за ухудшения ситуации с безопасностью в этой стране на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

Эвакуацию граждан проводила и Украина. Всего Украина вывезла из Афганистана около 900 человек, рассказывал президент Владимир Зеленский 3 октября.

24 сентября МИД Украины сообщал, что располагает информацией об около 100 украинцах, которые хотят эвакуироваться из Афганистана. По информации МИД, Главное управление разведки Минобороны планирует организовать еще один эвакуационный рейс из Кабула.

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