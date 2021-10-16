 

“Вакцинироваться гораздо проще, чем переболеть”. Ляшко заявил, что в Украине доступны 10 млн доз вакцин

16.10.2021, 15:02, Новости дня
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“У нас в стране более 10 млн доз [вакцин]. Возможно, в определенном населенном пункте нет у фельдшера, но можно подойти к этому фельдшеру, к семейному врачу, записаться – приедет мобильная бригада и сделает прививку. Вакцинироваться гораздо проще, чем переболеть”, – подчеркнул Ляшко.

Он добавил, что на сегодняшний день одной дозой вакцинированы 90% всех украинских медработников и 85% работников образовательной сферы.

ВИДЕОВидео: Радіо Свобода / YouTube
Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. Также за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине не были привиты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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