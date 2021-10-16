Полиция объяснила ночной осмотр офиса «Мемориала»

…сообщением о «захвате заложников».

Полиция объяснила осмотр офиса Международного общества «Мемориал»* в ночь на 15 октября сообщением о «захвате заложников». Это следует из протокола, который в своем фейсбуке опубликовала юрист организации Ирина Путилова.

Согласно документу, осмотр начался накануне в 23:55. В нем указано, что здание «Мемориала» правоохранители решили проверить после сообщения о захвате, которое получил оперативный дежурный Тверского отделения полиции.

Вечером 14 октября несколько десятков неизвестных мужчин с закрытыми лицами в сопровождении съемочной группы НТВ ворвались в здание «Мемориала», чтобы сорвать показ фильма «Гарет Джонс» о Голодоморе. Полиция им не препятствовала.

Кинопоказ впоследствии был возобновлен, но после него оперативники около шести часов не выпускали людей из здания, заставляя их написать объяснительные: рассказать о судимостях и сообщить, как они оказались на кинопоказе. К сотрудникам «Мемориала», оставшимся взаперти, не пускали адвокатов, юристов и журналистов. Полиция хотела изъять технику, включая компьютеры, но в итоге унесла с собой только часть пожарной сигнализации и видеорегистратор.

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На следующий день после этого полиция вызвала председателя правления «Мемориала» Яна Рачинского в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по ЦАО Москвы и потребовала предоставить документы «Мемориала» за все время существования организации: свидетельство о регистрации, копии уставных и учредительных документов, приказы о назначении руководителей и главных бухгалтеров, а также другие финансово-хозяйственные документы.

*Внесен Минюстом РФ в реестр НКО-«иноагентов»

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