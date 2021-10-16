В Донецке открыли площадь Моторолы

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16.10.2021, 14:50, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ Донецке открыли площадь имени героя ДНР и основателя донбасского батальона «Спарта» Арсения Павлова (Моторолы).

Площадь находится рядом с Киевским проспектом, примерно в 4 км от Донецкого аэропорта. На ней также установили монумент Мотороле, говорится в сообщении на сайте Союза добровольцев Донбасса.

Павлов погиб пять лет назад, 16 октября 2016 года – в лифте его дома сработало взрывное устройство.

Позднее бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров, объявивший о сотрудничестве с российскими спецслужбами, рассказал, что убийство Моторолы – это спецоперация Пятого управления СБУ и спецназа ВСУ.

В 2020 году генпрокуратура ДНР возбудила дело в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко по подозрению в организации убийства Павлова.

Напомним, Моторола руководил батальоном «Спарта» в боях за донецкий аэропорт с мая 2014 года по январь 2015-го. Контроль над аэропортом в итоге получила ДНР.



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