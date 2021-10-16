 

При стрельбе у стадиона в США пострадали четыре человека

16.10.2021, 14:50, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ городе Мобил в США при стрельбе у стадиона пострадали четыре человека, двое из них несовершеннолетние, один из раненых в критическом состоянии, сообщил телеканал CNN.

Во время инцидента на стадионе проходил матч по американскому футболу среди старшеклассников. Из-за стрельбы игру прекратили. По словам главы полиции Пола Прайна, раненых доставили в больницу, один из них находится в критическом состоянии, передает РИА «Новости».

«Возможно, был только один стрелок», – сообщил Прайн, при этом полиция считает, что с места происшествия уехали два человека.

Ранее сообщалось, что за прошлые выходные в перестрелках в США погибли свыше 100 человек.



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