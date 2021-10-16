При стрельбе у стадиона в США пострадали четыре человека

В городе Мобил в США при стрельбе у стадиона пострадали четыре человека, двое из них несовершеннолетние, один из раненых в критическом состоянии, сообщил телеканал CNN.

Во время инцидента на стадионе проходил матч по американскому футболу среди старшеклассников. Из-за стрельбы игру прекратили. По словам главы полиции Пола Прайна, раненых доставили в больницу, один из них находится в критическом состоянии, передает РИА «Новости».

«Возможно, был только один стрелок», – сообщил Прайн, при этом полиция считает, что с места происшествия уехали два человека.

Ранее сообщалось, что за прошлые выходные в перестрелках в США погибли свыше 100 человек.